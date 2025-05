In Seebronn entsteht etwas Neues

Ein neues Festivalprojekt in Rottenburg-Seebronn weckt große Erwartungen: „Rockin“ Memories – Spirit des Rock of Ages“ will ab Sommer 2026 die musikalische Tradition des legendären Rock of Ages-Festivals weiterführen – mit frischem Konzept, kulturellem Anspruch und viel Herzblut.

Initiiert vom Veranstalter Antonio Luceri, bekannt durch das Diff Radio Cafe im Hirschle, soll Rockin“ Memories nicht nur Musikfans begeistern, sondern auch Familien, Kinder und lokale Unterstützer einbinden. Das Festival soll an drei Tagen stattfinden: mit Konzerten von Tribute- und Rockbands, Kinderprogramm, Kulturaktionen und gastronomischem Angebot. Dabei steht der familiäre Charakter ebenso im Mittelpunkt wie die Qualität der Musik.

„Rockin“ Memories soll kein einfaches Revival sein, sondern eine neue Plattform für Begegnung, Erinnerung und gemeinsames Erleben – inspiriert von Rock of Ages, aber mit eigener Seele“, sagt Luceri, der über 12 Jahre Erfahrung im Musik- und Eventbereich mitbringt.

Die Crowdfunding-Kampagne auf Startnext ist bereits gestartet. Unterstützer:innen können sich exklusive Dankeschöns sichern – vom limitierten Festival-Sticker bis zum VIP-Paket. Auch Sponsoren sind willkommen, das Projekt mitzugestalten.

Das geplante Festivalgelände befindet sich – wie einst beim Rock of Ages – auf dem Areal in Seebronn und wartet aktuell auf die Genehmigung der Stadt Rottenburg.

Diff Radio Cafe im Hirschle – Veranstalter von Rockin“ Memories

Das Diff Radio Cafe im Hirschle in Rottenburg-Seebronn ist nicht nur ein Treffpunkt für Musikliebhaber, sondern auch ein kreatives Zentrum für Kulturveranstaltungen. Mit über 12 Jahren Erfahrung im Bereich Musik, Jam-Sessions und Eventplanung organisiert Inhaber Antonio Luceri seit 2024 das neue Festival „Rockin“ Memories – Wo der Geist des Rock of Ages weiterlebt“.

Ziel ist es, Kultur, Gemeinschaft und Livemusik in familiärer Atmosphäre neu zu beleben und die musikalische Tradition von Seebronn fortzuführen.

