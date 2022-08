Rockler optimiert Aufgabenumsetzung mit Reflexis / Zebra

Mehr Produktivität durch cloudbasierte Filialkommunikation bei amerikanischer Einzelhandelskette

Die Einführung der Softwarelösung Reflexis Real-Time Task Manager von Zebra Technologies hat beim amerikanischen Einzelhändler Rockler Woodworking and Hardware die Filialkommunikation verbessert und die Produktivität durch bessere Aufgabenumsetzung erhöht.

Rockler ist eine amerikanische Einzelhandelskette, die beim Aufgabenmanagement vor großen Herausforderungen stand. Aufgaben wurden hauptsächlich per E-Mail und PDFs delegiert und zugewiesen. Deshalb suchte das Unternehmen eine neue, fortschrittlicheren Lösung für das Aufgabenmanagement.

Durch die Einführung der Softwarelösung Reflexis Real-Time Task Manager hat das Rockler jetzt eine schlankere Kommunikation zwischen Unternehmen und Filialen im gesamten Unternehmen. Die Aufgabenumsetzung in den Filialen hat sich verbessert und die Erledigung von Aufgaben ist transparenter. Eine effektivere Berichterstattung unterstützt die regionalen Manager.

Wachstum erfordert effektivere Kommunikation

Die Geschichte von Rockler Woodworking and Hardware begann im Jahr 1954, als Norton Rockler die Minnesota Woodworkers Supply Company in Minneapolis gründete. Ursprünglich ein Versandhandel, hatte das Unternehmen ein großes Ziel: die erste Adresse für alles zu werden, was mit Holzbearbeitungsprojekten zu tun hat. Heute betreibt Rockler über 30 Filialen in den gesamten Vereinigten Staaten.

Mit dem Wachstum des Unternehmens zeigte sich, dass die Kommunikation zwischen Unternehmen und Filialen sowie die Umsetzung der Go-to-Market-Strategie verbessert werden musste. Das Unternehmen nutzte überwiegend E-Mails und PDF-Dokumente, um Aufgaben und Projekte wie Werbeaktionen, Produkteinführungen, saisonale Kampagnen und mehr an die Filialen zu kommunizieren.

Das verursachte mehrere Herausforderungen:

– Die Filialleiter verbrachten zu viel Zeit im Büro, um E-Mails zu sichten und herauszufinden, was genau das Unternehmen wollte.

– Der Unternehmensleitung und dem regionalen Management fehlte der Überblick darüber, welche Filialteams wann welche Aufgaben gelesen oder erledigt hatten.

– Dem Unternehmen fehlte ein Zwei-Wege-Feedbackprozess, um Möglichkeiten für operative Verbesserungen zu ermitteln.

„Wir hatten die gleichen Herausforderungen wie große Einzelhändler“, sagt Lori Larsen, Director of Retail Operations des Unternehmens. „Mit unseren Filialen per E-Mail zu kommunizieren, war ausgesprochen mühsam. Ein einwöchiges Informationspaket bestand manchmal aus einer Seite PDF. Jedes Paket enthielt einen Aktionspunkt nach dem anderen auf Seite 5, 6, 7, 8 und so weiter. Unsere Teams mussten die Informationen mühselig zusammensuchen. Das war echte Zeitverschwendung.“

Lösung für das Filialmanagement

Ein leitender Angestellter von Rockler, der die Vorteile von Reflexis Task Manager™ in seinem vorigen Unternehmen kennengelernt hatte, empfahl Rockler, sich die Lösung für das Filialmanagement anzusehen.

Rockler implementierte die cloudbasierte Lösung für Aufgabenmanagement, Filialrundgänge und Mobilität und brauchte vom Projektstart bis zur Einführung in allen Filialen nur drei Wochen. „Die Implementierung von Reflexis war eine der schnellsten und einfachsten Implementierungen, die ich je erlebt habe“, sagt Lori Larsen. „Das Support-Team von Reflexis war großartig.“

Die Implementierung bei Rockler zeigte folgende Ergebnisse:

Effektivere Kommunikation zwischen Unternehmen und Filialen:

„Reflexis macht es den Filialen einfacher. Sie müssen nicht mehr 18 E-Mails durchsehen, um eine Sache zu finden. Die Suchfunktion ist auch eine große Hilfe für Unternehmen und Filialen.“

Bessere Planung und Ausführung:

„Die Lösung gibt uns die totale Kontrolle darüber, wie die Kommunikation versendet und zugeordnet wird. Zu wählen, wohin die Kommunikation geht, und der kompakte Inhalt ist eine Erleichterung. Die Anzahl der E-Mails, die zu Klarstellungszwecken versendet werden, hat sich merklich verringert.“

Transparente Aufgabenumsetzung:

„Wir haben jetzt den vollständigen Überblick darüber, wann die Mitarbeiter ihre Aufgaben erledigen. Das ist etwas, was wir vor Reflexis nie hatten. Wir haben jetzt Verantwortlichkeiten.“

Kontinuierliche Verbesserung:

„Wir können jetzt auch sehen, wann wir den Filialen nicht genug Zeit für eine Aufgabe gegeben haben. Wir lernen daraus und passen uns an. Reflexis hilft uns, die Filialen in ihrer Rolle zu unterstützen. Zur Erreichung ihrer Verkaufs- und Kundenerlebnisziele, setzen die Filialen mehr um.“

Bessere Berichterstattung für Regionalmanager:

„Unsere Regionalmanager sehen jetzt, wie schnell und engagiert die Filialen ihre Aufgaben erledigen. Diese Transparenz hilft den Regionalmanagern auch zu sehen, wo Leistungsverbesserungen möglich sind.“

Fazit

„Die Einführung von Reflexis hat unser Kundenerlebnis auf die nächste Stufe gehoben“, fasst Larsen zusammen. „Konsistenz bei der Umsetzung von Aufgaben führt zu konsistentem Verhalten auf der Verkaufsfläche. Und die Filialleiter kommen aus dem Büro auf die Fläche, wo sie helfen, anleiten und beraten können.“

Reflexis (ein Unternehmen der Zebra Technologies) ist führender Anbieter von Realtime-Filialkommunikation und Workforce-Management-Lösungen. Mehr als 275 globale Handelsunternehmen vertrauen auf Reflexis, um ihre Filialarbeit zu vereinfachen, Personalkosten zu senken und auf Filialebene die Umsetzung zu verbessern. Reflexis ONE ist unsere cloudbasierte Realtime-Plattform. Sie unterstützt Handelsunternehmen, Prozesse in den Filialen zu kontrollieren und die Kommunikation mit der Zentrale und den Bereichsleitern zu verbessern, was in deutlichen Kosteneinsparungen, höherer Produktivität und in einem besseren Kundenservices resultiert.

Reflexis Systems befindet sich in Privatbesitz und hat seinen Hauptsitz in Dedham, Massachusetts und verfügt über Niederlassungen in Atlanta, Columbus, London, Ratingen und Pune (Indien), mit zusätzlicher Vertriebspräsenz in Europa und Lateinamerika.

Reflexis: Nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Filialmitarbeiter. Erfahren Sie mehr unter www.reflexisinc.de

Bildquelle: www.reflexis.com/de