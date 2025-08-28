Rockstein Consulting: KI-System qualifiziert Leads binnen Sekunden und erhöht Abschlusswahrscheinlichkeit

Deutsches Start-up löst Millionen-Euro-Problem verpasster Verkaufschancen durch vollautomatisierte Kundenkommunikation

Verpasste Chancen durch zu langsame Reaktionen auf Kundenanfragen gehören für viele Unternehmen zum Alltag – und kosten Millionen. Das deutsche Start-up Rockstein Consulting hat eine Lösung entwickelt, die dieses Problem adressiert: eine KI-gestützte Plattform, die Leads innerhalb von Sekunden analysiert, qualifiziert und direkt kontaktiert. Gründer Julian Rockstein setzt damit neue Maßstäbe bei Geschwindigkeit, Effizienz und Datensicherheit in der Vertriebsunterstützung.

„Viele Unternehmen investieren hohe Summen in Werbung, doch Anfragen bleiben oft stundenlang unbeantwortet. Unser System reagiert in Sekunden und steigert die Abschlusswahrscheinlichkeit um ein Vielfaches“, erklärt Rockstein.

Die Lösung von Rockstein Consulting geht weit über klassische Automatisierung hinaus:

-Schnelligkeit: Eingehende Anfragen werden binnen Sekunden bearbeitet.

-Intelligenz: Die KI filtert unbrauchbare Leads, führt qualifizierte Gespräche, erinnert sich an frühere Interaktionen und greift in Echtzeit auf Unternehmensdaten zu.

-Integration: Nahtlose Anbindung an gängige CRM-Systeme wie Salesforce oder HubSpot.

-Datensicherheit: Betrieb ausschließlich auf EU-Servern, vollständig DSGVO-konform.

Besonders geeignet ist das System für mittelständische Betrieb, die ihre Lead-Bearbeitung skalieren wollen, ohne zusätzliche Personalkapazitäten aufbauen zu müssen. Erfüllen die Unternehmen bestimmte Voraussetzungen, sind die Investitionen zudem förderfähig. Erste Kundenprojekte – unter anderem mit dem internationalen 3D-Druck-Spezialisten UltiMaker – zeigen bereits signifikante Umsatzsteigerungen und eine verbesserte Customer Experience.

Neben dem KI-gestützten Lead-Management bietet Rockstein Consulting auch ein unternehmensinternes „ChatGPT für Firmen“ an. Dieses RAG-System ermöglicht Mitarbeitern semantische Suchabfragen in Echtzeit, steigert die Effizienz und stellt Unternehmenswissen DSGVO-konform zur Verfügung.

„Unser Ziel ist es, den Mittelstand fit für die digitale Zukunft zu machen und KI-Anwendungen so zu gestalten, dass sie echten Mehrwert schaffen“, so Rockstein.

Mit seiner Kombination aus technologischer Innovation, strategischer Beratung und einem klaren Fokus auf Datenschutz positioniert sich die Rockstein Consulting GmbH als Vorreiter für den Einsatz von KI im deutschen Mittelstand.

Die Rockstein Consulting GmbH wurde im Dezember 2024 von Julian Rockstein gegründet. Das Unternehmen mit Sitz in Deutschland entwickelt KI-gestützte Lösungen für Lead-Management, Prozessautomatisierung und digitale Transformation. Zielgruppe sind insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen, die ihre Vertriebs- und Kommunikationsprozesse effizienter gestalten möchten.

Kontakt

Rockstein Consulting GmbH

Julian Rockstein

Rheinpromenade 4a

40789 Monheim am Rhein

+49 170 7270222



https://rockstein-consulting.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.