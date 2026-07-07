Rockstone News – Miata Metals gelingt eine bedeutende neue Entdeckung auf einem der spannendsten Goldprojekte Surinames: Sela Creek beginnt, seine Größe zeigen

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Veröffentlichung im Auftrag von Miata Metals Corp.

Goldbezirke offenbaren sich nur selten in einem einzigen Moment. Sie entstehen Schritt für Schritt: Ein erfolgreiches Bohrprogramm führt zum Nächsten, einzelne Zielgebiete beginnen sich zu verbinden und die Geologie zeigt erste Konturen eines deutlich größeren Goldbezirks. Genau das macht die jüngste Entdeckung von Miata Metals Corp. (TSX.V: MMET; WKN: A3EHXQ) so wichtig.

Das Unternehmen hatte bei Sela Creek bereits deutlich an Dynamik gewonnen. Dort verwandeln moderne Bohrungen ein historisches, artisanal bearbeitetes Goldfeld zunehmend in eine ernstzunehmende Entdeckungsgeschichte im Festgestein.

Nun, da Bohrungen mehrere Kilometer vom bisherigen Hauptentdeckungsgebiet entfernt eine substanzielle neue Goldentdeckung bestätigt haben, tritt das Projekt in eine deutlich größere Phase ein.

Miata hat eine neue Entdeckungsfront eröffnet, die These eines Goldsystems mit mehreren mineralisierten Zentren gestärkt und einen großen Schritt in Richtung eines breiteren Goldbezirks im bewährten, aber weiterhin unterexplorierten Guiana Shield Surinames gemacht.

Warum Miata Metals Corp. jetzt auf unserem Radar ist: Das Unternehmen treibt das Sela Creek Goldprojekt in Suriname voran, wo derzeit 2 Bohrgeräte im Rahmen eines aktiven 25.000 m Bohrprogramms laufen. Dieses Programm verwandelt ein historisch abgebautes, aber unterexploriertes Goldfeld in eine moderne Entdeckungsgeschichte im Festgestein.

Die heute gemeldeten Bohrergebnisse von Puma East – darunter 17,19 m @ 3,14 g/t Gold und 21,64 m @ 1,7 g/t Gold – bestätigen eine neue Entdeckung im Festgestein rund 3 km südöstlich des Jons Trend-Big Berg-Korridors.

Der Jons Trend hat bereits hochgradige und breite Abschnitte geliefert, darunter 23,75 m @ 5,73 g/t Gold, während Big Berg 96 m @ 1,41 g/t Gold lieferte und das Konzept eines größeren mineralisierten Korridors unterstützt.

Puma East deutet nun darauf hin, dass Sela Creek mehrere mineralisierte Zentren innerhalb eines deutlich größeren, bezirksweiten Systems beherbergen könnte…

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https://www.rockstone-news.de/miata-metals-bedeutende-neue-entdeckung-goldprojekt-suriname/

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Kanada Symbol (TSX.V): MMET

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Marktkapitalisierung: 45 Mio. CAD

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