Rockstone News – Mutter Natur hat die Aufbereitungsanlage gebaut: Homerun Resources setzt einen neuen Maßstab für hochreines Silica

Gestern erreichte Homerun Resources Inc. (TSXV: HNMR; WKN: A3CYRW) einen weiteren bedeutenden technischen Meilenstein mit der Veröffentlichung der Testergebnisse von Minerali Industriali Engineering (MIE).

Diese unabhängigen Ergebnisse bestätigen, dass der Silicasand des Unternehmens aus Santa Maria Eterna (SME) nicht nur für die Herstellung von hochwertigem Solarglas geeignet ist, sondern tatsächlich zu den natürlich saubersten Silicasand-Lagerstätten weltweit zählt.

Die Auswirkungen gehen weit über eine bloße Einhaltung von Standards hinaus: Die von MIE bestätigte außergewöhnliche Reinheit positioniert SME als möglichen Grundpfeiler im globalen Übergang zu hocheffizienten Photovoltaikmaterialien, bei denen ein ultraniedriger Eisengehalt direkt in eine höhere Leistungsfähigkeit und stärkere Lichttransmission bei Solarglas übersetzt wird.

Der MIE-Bericht hebt einen zentralen Wettbewerbsvorteil hervor, der geologischen Ursprungs ist: Anders als die meisten Silica-Lagerstätten, die komplexe Aufbereitungskreisläufe und chemische Behandlungen benötigen, um Solarglas-Standards zu erreichen, kommt SME mit einer nahezu spezifikationsgerechten Reinheit direkt aus dem Boden.

Nur minimale Aufbereitungsschritte sind erforderlich, um selbst die anspruchsvollsten Grenzwerte für Premium- und antimonfreies Glas zu erreichen – ein schnell wachsendes Segment der Photovoltaikindustrie, da Hersteller sich zunehmend von traditionellen Zusatzstoffen abwenden.

Dieser natürliche Vorteil stärkt nicht nur die technische und wirtschaftliche Positionierung von Homerun, sondern untermauert auch den strategischen Wert der SME-Lagerstätte innerhalb der breiteren Wertschöpfungskette der sauberen Energie…

Über den Autor: Stephan Bogner bBringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.

