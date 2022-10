Rockstone Research: Bohrergebnisse von Core Assets zeigen ultra-hochgradiges Silber, Zink und Blei bei Silver Lime: 3.019 g/t Silberäquivalent bei Grizzly und 982 g/t Silberäquivalent bei Jackie

Eines der hochgradigsten CRD-Systeme der Welt

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68030/IRW9.001.jpeg

Core Assets Corp. verkündete heute die Bohrergebnisse ausgewählter hochgradiger Karbonat-Ersatzmineralisationen („carbonate replacement mineralization/deposit; „CRM“/“CRD“), die in 2 Bohrlöchern im Abstand von 2 km auf dem Silver Lime Porphyr-CRD Projekt auf dem zu 100% im Besitz befindlichen Blue Grundstück in der Nähe von Atlin, British Columbia, gefunden wurden. Es ist sehr selten und daher höchst beeindruckend, dass Bohrergebnisse höhere Gehalte liefern als vorherige Gesteinsproben und Schlitzproben („grab and channel samples“) – normalerweise ist es umgekehrt: Gesteinsproben von der Erdoberfläche liefern höhere Gehalte als Bohrungen. Was wir über CRDs wissen, ist, dass diese Systeme im Hinblick auf ihre Porphyrquelle kontinuierlich und geochemisch zoniert sind. Wenn man in der Tiefe auf einen CRD stößt, folgt man ihm einfach bis zur Quelle – und wenn man dies mit dem Bohrer tut, wird die CRD-Mineralisation in der Regel dicker, während die Gehalte noch weiter ansteigen können.

Da die meisten CRDs weltweit mit Silber, Zink und Blei angereichert sind, ist es umso erfreulicher, dass bei Grizzly und Jackie auch beachtliche Kupfergehalte zu finden sind, während Grizzly darüber hinaus über beachtliche Goldgehalte verfügt.

Es sind die enorme Größe und die lange Lebensdauer der Minen, die Porphyrlagerstätten für große Minenunternehmen so attraktiv machen. Die enormen Vorab-Investitionskosten (CAPEX), die erforderlich sind, um solche Minen in Betrieb zu nehmen, haben sich jedoch oft als Projektkiller erwiesen. Wenn man über ein reichhaltiges und robustes CRD-System verfügt, das von der Erdoberfläche aus abgebaut werden kann, verspricht es, den Bau einer großen Porphyrmine und einer Verarbeitungsanlage zu finanzieren, wodurch die CAPEX möglicherweise erheblich reduziert werden können. Daher wäre es für ein Unternehmen äußerst wünschenswert, sowohl CRD- als auch Porphyr-Lagerstätten auf seinem Grundstück zu haben, was nach Ansicht von Core Assets bei Silver Lime der Fall ist – und zwar in günstigen Tiefen, was im Vergleich zu vielen anderen Projekten weltweit umso seltener ist…

LESEN SIE DEN VOLLSTÄNDIGEN REPORT:

https://www.rockstone-research.com/index.php/de/research-reports/6021-Bohrergebnisse-von-Core-Assets-zeigen-ultra-hochgradiges-Silber,-Zink-und-Blei-bei-Silver-Lime-3.019-g-t-Silberaequivalent-bei-Grizzly-und-982-g-t-Silberaequivalent-bei-Jackie

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68030/IRW9.002.png

Teammitglieder von Core Assets werden am diesjährigen Zimtu-Road-Trip in der Schweiz (Genf und Zürich) und Deutschland (Frankfurt und München) vom 1. bis 5. November 2022 teilnehmen. Um das Management-Team von Core Assets und andere CEOs von in Kanada börsennotierten Explorations-, Green-Tech- und Sportartikelunternehmen zu treffen, sichern Sie sich Ihren Platz an ausgewählten Veranstaltungsorten, indem Sie auf den folgenden Link klicken: https://event.zimtu.com/

Unternehmensdetails

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68030/IRW9.003.png

Core Assets Corp.

Suite 1450 – 789 West Pender Street

Vancouver, BC, V6C 1H2 Kanada

Telefon: +1 604 681 1568

Email: info@coreassetscorp.com

www.coreassetscorp.com

Unternehmensgründung: 20. April 2016

Börsengang: 27. Juli 2020

CUSIP: 21871U05 / ISIN: CA21871U1057

Aktien im Markt: 74.112.523

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68030/IRW9.004.png

Vollbild / Quelle

Kanada-Symbol (CSE): CC

Aktueller Kurs: $0,35 CAD (28.10.2022)

Marktkapitalisierung: $26 Mio. CAD

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68030/IRW9.005.png

Vollbild / Quelle

Deutschland-Kürzel / WKN: 5RJ / A2QCCU

Aktueller Kurs: €0,268 (28.10.2022)

Marktkapitalisierung: €20 Mio. EUR

Kontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm.)

8260 Stein am Rhein, Schweiz

Tel.: +41-44-5862323

info@rockstone-research.com

www.rockstone-research.com

Rockstone Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier, hier und hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, wird von Zimtu Capital Corp. bezahlt, wobei Teil der Aufgaben des Autors ist, über Unternehmen zu recherchieren und zu schreiben, in denen Zimtu investiert ist. Während der Autor nicht direkt von dem Unternehmen, das analysiert wird, bezahlt und beauftragt wurde, so würde der Arbeitgeber des Autors, Zimtu Capital, von einem Aktienkursanstieg profitieren. Der Autor besitzt Aktien von Core Assets Corp., sowie von Zimtu Capital Corp., und würde somit von Aktienkursanstiegen profitieren. Es kann auch in manchen Fällen sein, dass die analysierten Unternehmen einen gemeinsamen Direktor mit Zimtu Capital haben (dies ist der Fall). Core Assets Corp. bezahlt Zimtu Capital für die Erstellung und Verbreitung von diesem Report und sonstigen Marketingaktivitäten. Somit herrschen mehrere Interessenkonflikte vor.

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

https://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000001

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Firmenkontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner

Stein am Rhein

8260 Stein am Rhein

+41 44 5862323

sb@rockstone-research.com

http://www.rockstone-research.com

Pressekontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner

Stein am Rhein

8260 Stein am Rhein

+41 44 5862323

sb@rockstone-research.com

http://www.rockstone-research.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.