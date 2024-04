Rockstone Research: NevGold sichert sich eine strategische Landposition innerhalb des aufstrebenden Hercules Copper Trend in Washington County, Idaho

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/74152/IRW2040424.001.png

Heute verkündete NevGold Corp. (TSXV: NAU; WKN: A3CTE1), dass es sich ein 20 km2 großes Gebiet gesichert hat, das an das Mineral Projekt von Hercules Silver Corp. (TSX.V: BIG) im aufstrebenden Hercules Copper Trend im Washington County in Idaho angrenzt.

Dieses neue Projekt, das den Namen Zeus trägt, positioniert NevGold strategisch günstig, nur 20 km von Hercules bedeutender Kupferporphyr-Entdeckung entfernt. Der Schritt von NevGold erfolgt im Zuge der beträchtlichen $30-Mio.-Investition von Barrick Gold Corp. in Hercules und signalisiert eine Welle des Vertrauens in das Potenzial der Region.

Das Zeus Kupferprojekt umfasst einige der aussichtsreichsten Gebiete innerhalb des Hercules-Kupfertrends und weist geologische Ähnlichkeiten mit der berühmten Hercules-Entdeckung auf.

Aufgrund seiner historischen Bedeutung als Kupferproduzent und umfangreicher geologischer Kartierungen, die sein Potenzial bestätigen, ist das Gebiet des Zeus Projekts, das als Mineral District bezeichnet wird, äußerst vielversprechend. Das jüngste Arbeitsprogramm von NevGold hat bereits vielversprechende Funde von Kupfermineralisierungen und Porphyr-Kupfer-Alterationen während der Absteckungskampagne des Unternehmens in den letzten Monaten erbracht.

Unternehmensdetails

NevGold Corp.

Suite 250 – 200 Burrard Street

Vancouver, BC, V6C 3L6 Kanada

Telefon: +1 604 337 5033

Email: info@nev-gold.com

www.nev-gold.com

CUSIP: 641536 / ISIN: CA6415361071

Aktien im Markt: 93.905.194

Kanada-Symbol (TSX.V): NAU

Aktueller Kurs: $0,38 CAD (03.04.2024)

Marktkapitalisierung: $36 Mio. CAD

Deutschland-Ticker / WKN: 5E50/ A3CTE1

Aktueller Kurs: €0,254 EUR (03.04.2024)

Marktkapitalisierung: €24 Mio. EUR

Kontakt:

www.rockstone-research.com

Disclaimer: Dieser Report, inklusive den zitierten Pressemitteilungen, Artikeln und Abbildungen, enthalten zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Informationen“) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel durch Wörter wie: „glauben“, „erwarten“, „antizipieren“, „beabsichtigen“, „schätzen“, „potenziell“ und ähnliche Ausdrücke, oder solche, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse beziehen. Rockstone Research, NevGold Corp. und Zimtu Capital Corp. weisen Investoren darauf hin, dass alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Erfolge/Performance darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Der Leser wird auf die öffentlichen Unterlagen von NevGold Corp verwiesen, in denen diese Risikofaktoren und ihre potenziellen Auswirkungen ausführlicher beschrieben werden und die über das Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedarplus.ca abgerufen werden können. Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (siehe hier bzw. deutsche Version hierunter), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, wird von Zimtu Capital Corp. bezahlt, wobei Teil der Aufgaben des Autors ist, über Unternehmen zu recherchieren und zu schreiben, in denen Zimtu investiert ist. Während der Autor nicht direkt von dem Unternehmen, das analysiert wird, bezahlt und beauftragt wurde, so würde der Arbeitgeber des Autors, Zimtu Capital, von einem Aktienkursanstieg profitieren. Der Autor besitzt aktuell keine Wertpapiere von NevGold Corp., jedoch hält er Wertpapiere von Zimtu Capital Corp., und wird somit von Volumen- und Aktienkursanstiegen profitieren. NevGold Corp. bezahlt Zimtu Capital für die Erstellung und Verbreitung von diesem Report und sonstigen Marketingaktivitäten. Somit herrschen mehrere Interessenkonflikte vor.

Firmenkontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner

Stein am Rhein

8260 Stein am Rhein

+41 44 5862323



http://www.rockstone-research.com

Pressekontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner

Stein am Rhein

8260 Stein am Rhein

+41 44 5862323



http://www.rockstone-research.com

