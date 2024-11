Rockstone Research: Von Geduld bis zum Gewinn: Core Assets und die Kunst der Entdeckung

Bisher längster Bohrabschnitt mit Massivsulfiden: 11,78 m @ 10,6% Zink, 0,36% Kupfer und 16 g/t Silber ab Oberfläche

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77517/11-20-24_IRW11.001.png

Heute verkündete Core Assets Corp. (CSE: CC; WKN:A2QCCU; ISIN: CA21871U1057) die Laborergebnisse des diesjährigen Bohrprogramms beim Silver Lime Projekt im Atlin Mining District von British Columbia. Insgesamt wurden 11 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 3.602 m in einem 2,7 km langen mineralisierten Trend abgeschlossen, wodurch die Ausdehnung der Mo-Cu-Ag-Porphyr- und Fe-Zn-Cu-Massiv- und Halbmassiv-Sulfid-Skarn-Mineralisierung im und um das Sulphide City Zielgebiet erfolgreich erweitert wurde. Diese Ergebnisse setzen die Messlatte für das Bohrprogramm im nächsten Jahr, alsdann ca. 120 m lange Bohraschnitte mit Massivsulfiden von der Erdoberfläche aus sowie die Erschließung eines gut mineralisierten Porphyrs in der Tiefe erwartet werden.

Obwohl der Markt die systematischen Explorationsarbeiten von Core Assets in den letzten beiden Bohrsaisons noch nicht vollständig gewürdigt hat, ebnen die diesjährigen Bohrergebnisse den Weg für einen möglichen Durchbruch im Jahr 2025: Die Bekanntgabe langer Bohrabschnitte mit beträchtlichen Skarn- und Porphyrmineralisierungen. Anscheinend ist es genau das, worauf der Markt sehnsüchtig gewartet hat. Doch nur wenige begreifen wirklich, wie komplex es ist, solche Entdeckungen zu machen.

Um breite Abschnitte mit einer signifikanten Mineralisierung zu bohren, sind in der Regel zahlreiche „Scout“-Löcher erforderlich, um die komplizierten Wege der mineralisierten Systeme unter der Oberfläche zu kartieren und zu verstehen. Diese ersten Erkundungslöcher dienen als wichtige Grundlage und zeigen, wie sich das System unter der Erde verhält. Sobald dieses wichtige Wissen erworben ist, können die Bohrer das Herz der mineralisierten Zonen strategisch und präzise anvisieren, das Potenzial für größere Entdeckungen maximieren und den vollen Wert des Projekts erschließen.

Natürlich braucht dieser Prozess Zeit – eine Ressource, die bei vielen Investoren knapp zu sein scheint. Doch genau dieser Umstand bietet denjenigen einen lukrativen Vorteil, die den Weg zur Entdeckung verstehen.

Die Bohrsaison im nächsten Jahr soll nun auf lange Abschnitte der Porphyrmineralisierung abzielen und auf den wertvollen Erkenntnissen aufbauen, die aus den diesjährigen Bohrungen gewonnen wurden. Darüber hinaus bestätigten die Bohrungen bei Whaleback nicht nur das Vorkommen von hochgradigem Skarn, sondern deuten auch darauf hin, dass sich diese beeindruckende Mineralisierung von der Oberfläche bis in eine tatsächliche Tiefe von mindestens 120 m erstreckt, gestützt auf Daten vom 2022-Bohrprogramm.

LESEN SIE DEN VOLLSTÄNDIGEN REPORT:

https://www.rockstone-research.com/index.php/de/research-reports/3838-Von-Geduld-bis-zum-Gewinn-Core-Assets-und-die-Kunst-der-Entdeckung

Unternehmensdetails

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77517/11-20-24_IRW11.002.png

Core Assets Corp.

Suite 1450 – 789 West Pender Street

Vancouver, BC, V6C 1H2 Kanada

Telefon: +1 604 681 1568

Email: info@coreassetscorp.com

www.coreassetscorp.com

CUSIP: 21871U05 / ISIN: CA21871U1057

Aktien im Markt: 127.105.689

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77517/11-20-24_IRW11.003.png

Kanada-Symbol (CSE): CC

Aktueller Kurs: $0,06 CAD (18.11.2024)

Marktkapitalisierung: $8 Mio. CAD

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77517/11-20-24_IRW11.004.png

Deutschland-Ticker / WKN: 5RJ / A2QCCU

Aktueller Kurs: €0,044 (18.11.2024)

Marktkapitalisierung: €6 Mio. EUR

Kontakt:

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77517/11-20-24_IRW11.005.png

www.rockstone-research.com

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer (siehe hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, wird von Zimtu Capital Corp. bezahlt, wobei Teil der Aufgaben des Autors ist, über Unternehmen zu recherchieren und zu schreiben, in denen Zimtu investiert ist. Während der Autor nicht direkt von dem Unternehmen, das analysiert wird, bezahlt und beauftragt wurde, so würde der Arbeitgeber des Autors, Zimtu Capital, von einem Aktienkursanstieg profitieren. Der Autor besitzt Aktien von Core Assets Corp., sowie von Zimtu Capital Corp., und würde somit von Aktienkursanstiegen profitieren. Es kann auch in manchen Fällen sein, dass die analysierten Unternehmen einen gemeinsamen Direktor mit Zimtu Capital haben (dies ist der Fall). Core Assets Corp. bezahlt Zimtu Capital für die Erstellung und Verbreitung von diesem Report und sonstigen Marketingaktivitäten. Somit herrschen mehrere Interessenkonflikte vor.

