Rockwell Automation erreicht zum achten Mal in Folge die volle Punktzahl im jährlichen Corporate Equality Index

Auch im Jahr 2020 erzielt Rockwell Automation eine Bewertung von 100 Prozent in der seit 18 Jahren jährlich von der Human Rights Campaign Foundation durchgeführten Studie zur Gleichstellung von LGBTQ+ am Arbeitsplatz

Düsseldorf, 02. März 2020 – Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) gibt bekannt, dass das Unternehmen im Corporate Equality Index (CEI) 2020, einer in den USA von der Human Rights Campaign Foundation durchgeführten Benchmarking-Umfrage über die Unternehmenspolitik und -praxis im Zusammenhang mit der Gleichstellung von LGBTQ+ am Arbeitsplatz, 100 Prozent der bewerteten Vorgaben erfüllt.

“Uns wurde diese Auszeichnung nun zum achten Mal in Folge verliehen und darauf sind wir sehr stolz. Wir arbeiten kontinuierlich an einer Kultur, in der die Menschen ihr Bestes geben können und wollen”, erklärt Blake Moret, Chairman und CEO von Rockwell Automation. “Wir verpflichten uns dafür zu sorgen, dass unsere Mitarbeiter sich an jedem Arbeitstag mit ihrer Identität angenommen fühlen.”

Der CEI wurde im Jahr 2002 ins Leben gerufen und ist seitdem zu einem Richtwert und Benchmarking-Instrument für US-Unternehmen im sich entwickelnden Bereich der LGBTQ+-Gleichstellung am Arbeitsplatz geworden, wobei Kriterien wie Mitarbeiterschutz, Inklusionsleistungen, Best Practices für interne LGBTQ+-Schulungen und -Fortbildungen sowie Verantwortungsbewusstsein nahegelegt werden. Der Fokus von Rockwell Automation auf eine integrative Kultur zeigt sich in allen Geschäftsbereichen und auch in den Richtlinien zur Nichtdiskriminierung, die sicherstellen, dass alle Mitarbeiter die gleichen Rechte und den gleichen Schutz erhalten, z. B. bei Gesundheitsleistungen. Darüber hinaus bietet ROKOut, die Employee Resource Group (ERG) von Rockwell Automation, Echtzeit-Perspektiven bei Arbeitsplatzproblemen und unterstützt Mitarbeiter dabei, Wege und Lösungen zu finden, die für sie am besten geeignet sind.

Bereits beim Einstellungsprozess zeigt sich die integrative Einstellung von Rockwell Automation in der Partnerschaft mit Out in Science, Technology, Engineering, and Mathematics, Inc., einem gemeinnützigen Berufsverband für LGBTQ+-Personen der MINT-Gemeinschaft. Diese Partnerschaft ermöglicht es Rockwell Automation, mit der MINT-Gemeinschaft in Kontakt zu treten, um zukünftige Innovationen und Berufsmöglichkeiten zu diskutieren.

“Ich finde es inspirierend für ein Unternehmen zu arbeiten, das sich tagtäglich um eine integrative Kultur bemüht”, berichtet Rachael Anderson, Präsidentin der LGBTQ+ Employee Resource Group ROKOut. “Es ist großartig zu sehen, dass wir auf die Unterstützung unserer Mitarbeiter bei der Entwicklung und Förderung eines einladenden Arbeitsplatzes für alle zählen können.”

Rockwell Automation reiht sich in die Riege der mehr als 680 großen US-Unternehmen ein, die in diesem Jahr mit Bestnoten ausgezeichnet wurden.

Weitere Informationen zum Corporate Equality Index 2020 und einen kostenlosen Download des Berichts finden Sie unter www.hrc.org/cei.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automation und digitalen Wandel. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit der Technik, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 23.000 Mitarbeiter, die Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen. Weitere Informationen darüber, wie wir Unternehmen der verschiedensten Branchen auf dem Weg zum Connected Enterprise begleiten, finden Sie auf www.rockwellautomation.com

