Rockwell Automation übernimmt Cybersecurity-Unternehmen

Düsseldorf, 5. Oktober 2020 – Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), ein weltweit führendes Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat die Übernahme von Oylo bekanntgegeben, einem privaten Dienstanbieter für industrielle Cybersecurity mit Sitz in Barcelona, Spanien. Oylo bietet eine breite Palette von Cybersecurity-Services und -Lösungen für industrielle Kontrollsysteme (ICS) an, darunter Risikobewertungen, schlüsselfertige Implementierungen, Verwaltungsdienstleistungen und Problemlösungen bei Störungen.

“Mit der Einführung vernetzter intelligenter Geräte in den Werkshallen ist eine umfassende Cybersecurity-Strategie, die sich über die industrielle Betriebs- (OT) und Informationstechnologie (IT) erstreckt, heute wichtiger als je zuvor. Wir unterstützen unsere Kunden bei der erfolgreichen Einführung ihres eigenen Connected Enterprise und die umfassende Expertise, die Oylo bei Rockwell Automation einbringt, wird unsere Fähigkeit, dieses Fachwissen weltweit zur Verfügung zu stellen, weiter ausbauen,” sagt Frank Kulaszewicz, Senior Vice President, Lifecycle Services bei Rockwell Automation.

Die Übernahme von Oylo verdeutlicht das Engagement von Rockwell Automation, erstklassige Cybersecurity-Dienste und -Lösungen anzubieten. Das Know-how von Oylo im Bereich der OT-Cybersicherheit ergänzt das Know-how im Bereich der IT-Cybersicherheit, das bereits durch die kürzliche Übernahme von Avnet Data Security erweitert wurde. Durch die Übernahme von Oylo wird die globale Leistungsfähigkeit von Rockwell Automation auf diesem sich schnell entwickelnden Markt weiter verbessert und das Angebot an Cybersecurity-Diensten für den industriellen Markt ausgeweitet.

“Wir freuen uns darauf, unsere loyalen Kunden und Partner weiterhin zu unterstützen und unsere Dienstleistungen gleichzeitig für Organisationen weltweit zusätzlich zu erweitern”, sagt Eduardo Di Monte, Gründer und CEO von Oylo.

Oylo wird als Teil des operativen Segments Lifecycle Services geführt.

Die Einzelheiten der Vereinbarung wurden nicht veröffentlicht.

Über Oylo

Oylo ist ein Dienstleistungsunternehmen für OT-Cybersecurity, das sich umfassend auf den Schutz kritischer Prozesse und automatisierter industrieller Steuerungssysteme (ICS) konzentriert. Oylo wurde im Jahr 2017 gegründet und hat seinen Sitz in Barcelona, Spanien. Weitere Informationen finden Sie unter www.trustoylo.com.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automation und digitalen Wandel. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit der Technik, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 23.000 Mitarbeiter, die Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen. Weitere Informationen darüber, wie wir Unternehmen der verschiedensten Branchen auf dem Weg zum Connected Enterprise begleiten, finden Sie auf www.rockwellautomation.com

