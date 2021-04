Rockwell Automation und Comau vereinfachen als Partner die Roboterintegration für Hersteller

Kollaboration ermöglicht Industriekunden einfachere, intelligentere und produktivere Möglichkeiten, Roboteranwendungen zu entwickeln, einzusetzen und zu verwalten

MILWAUKEE und TURIN, 20. April 2021 – Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte auf industrielle Automation und digitale Transformation spezialisierte Unternehmen, und Comau, ein weltweit führender Anbieter von Industrieautomatisierung und -robotern, haben heute angekündigt, fortan gemeinsam Firmen überall auf der Welt wesentliche Instrumente bereitzustellen, um ihre Fertigungseffizienzen durch einheitliche Robotersteuerungslösungen zu maximieren.

“Industrieunternehmen suchen nach effizienten Möglichkeiten, Robotik zur Prozessoptimierung und -agilität in ihre Betriebsabläufe zu integrieren”, sagt Rockwell Automation Chairman und CEO Blake Moret. “Rockwell Automations Zusammenarbeit mit Comau wird die Programmierung und das Lifecycle-Management vereinfachen und so die Wertschöpfung für unsere Kunden beschleunigen.”

Laut Moret geht diese Erweiterung von Roboteranwendungen auf Rockwells umfassendere Strategie zurück, Industrieunternehmen dabei zu helfen, mit einer einheitlichen Robotersteuerung Zeit zu sparen und die Leistungsfähigkeit zu verbessern und ihnen einen langfristigen Wert für ihr Geschäft zu verschaffen. Diese gemeinschaftliche Entwicklung und das dazugehörige Verkaufsmodell ermöglicht den gemeinsamen Kunden beider Unternehmen auf das Angebot der einheitlichen Robotersteuerung zurückzugreifen.

“Comaus Kompetenz bei Robotik und Industrieautomatisierung sowie seine Reputation in Bezug auf hohe Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Qualität in Verbindung mit Rockwell Automations globalen Möglichkeiten und Erfahrungen im Bereich automatisierte Materialhandhabung, Nahrungsmittel und Getränke, Haushalts- und Pflegeprodukte sowie Biowissenschaften bringt den Kunden den Mehrwert einer integrierten Roboterlösung”, meint Comau CEO Paolo Carmassi. “Comau ist sehr daran interessiert, mit einem so wichtigen Partner zusammenzuarbeiten, der eine weltweit führende Marktpräsenz in allen Branchen hat.”

Ingenieure können jetzt ihre komplette Maschine in nur einer Umgebung programmieren, wobei Comau-Roboterarme direkt durch die Logix-basierten Controller von Rockwell Automation gesteuert werden. Rockwell Automations Studio 5000® Entwicklungssoftware für Automatisierungssysteme erspart den zeitaufwändigen und häufig schwierigen Versuch, herkömmliche separate Maschinensteuerungs- und Robotersysteme für die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Software-Tools zu koordinieren.

Durch die Nutzung digitaler Engineering-Tools wie Rockwells Emulate 3D Digital Twin Software, die digitale Modelle von Fertigungslinien erstellt, automatisch Maschinensteuerungscodes generiert und über integrierte Einsatzmöglichkeiten für Comau-Roboter verfügt, werden Entwicklungs- und Einsatzfunktionen für Maschinenbauer, Systemintegratoren und andere bereitgestellt.

Die kombinierten Lösungen von Rockwell und Comau bieten zudem Vorteile, die über eine weiterentwickelte Integration hinausgehen. So können Endbenutzer beispielsweise Analyse- und Digital Twin-Tools nutzen, um einen tieferen Einblick in die Maschinenleistung und eine potenzielle Produktionsoptimierung zu gewinnen. Außerdem können sie Schutz- und Sicherheitslösungen nutzen, um Geschäftsrisiken zu verringern.

Benutzer, die Rockwells FactoryTalk® Software-Paket in der Fertigungsumgebung einsetzen, profitieren davon, sowohl Anlagen- als auch Robotersteuerungssysteme auf einer einzelnen Bedieneroberfläche zu sehen. Betriebs- und Außendiensttechniker müssen sich nur mit einer Architektur vertraut machen, um beide Systeme überwachen zu können. Zudem können sie Rockwells Augmented Reality (AR)-Tools zur Verbesserung von Nutzungsdauer und Wartungszyklus nutzen.

Automazioni Industriali Capitanio, ein anerkannter Systemintegrator im Bereich der Entwicklung, Fertigung und Inbetriebnahme von Automatisierungssystemen für die Metallindustrie, gehört zu den ersten Anwendern der kombinierten Lösung. Laut Marco Capitanio, Geschäftsführer von AIC, kann das Unternehmen durch die Zusammenarbeit von Rockwell und Comau seinen Kunden eine nahtlose Roboterlösung anbieten – ein entscheidender Vorteil für einen Maschinenbauer.

“Wir schätzen die einfache und flexible Programmierumgebung, den vollständigen Zugriff auf Roboterüberwachungs- und -diagnoseparameter sowie die Möglichkeit, vorhandene Automatisierungselemente und standardmäßige Steuerungsvorrichtungen zu nutzen”, meint Capitanio.

Für die Robotik-Integration wichtige Rockwell-Produkte und -Technologien sind unter anderem:

-Allen-Bradley ControlLogix® -Steuerungssysteme

-Kinetix® 5700-Servoantriebsplattform

-Studio 5000®-Automatisierungssystem-Entwicklungs-Software

-FactoryTalk® View Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI)-Software

-FactoryTalk® InnovationSuite™, mit PTC Digitaltransformations-Software-Paket

-Emulate3D™ Digital Twin-Software

-PTC Vuforia AR-Tools zur Remote-Zusammenarbeit und Informationserfassung

Comaus umfassendes Robotersortiment erfüllt die Anforderungen einer Vielzahl von Branchen – von Automobilbau bis Logistik, von Nahrungsmittel und Getränke bis zu Verpackung, um einige zu nennen. Es umfasst mehr als 40 verschiedene Industrie-Roboterarme mit einer Tragfähigkeit von 3 kg bis 650 kg.

Über Comau

Comau, ein Unternehmen der Stellantis, ist ein weltweit führender Anbieter industrieller Automatisierungslösungen und -systemen. Mit mehr als 45 Jahren an praktischer Erfahrung und einer starken Präsenz in jedem führenden Industrieland unterstützt Comau Hersteller jeder Größenordnung in nahezu jeder Branche bei der Realisierung höherer Qualität, gesteigerter Produktivität, kürzerer Markteinführungszeiten und sinkender Gesamtkosten. Comau, mit Hauptsitz in Turin (Italien), verfügt über ein internationales Netz, 7 Innovationszentren, 5 Digital Hubs, 8 Fertigungsanlagen in insgesamt 14 Ländern mit mehr als 9.000 Beschäftigten. www.comau.com

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automation und digitalen Wandel. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit der Technik, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 23.500 Mitarbeiter, die Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen. Weitere Informationen darüber, wie wir Unternehmen der verschiedensten Branchen auf dem Weg zum Connected Enterprise begleiten, finden Sie auf www.rockwellautomation.com

Folgen Sie Rockwell Automation auf Twitter @ROKAutomationDE und LinkedIn

