Rockwell Automation und Microsoft bauen Partnerschaft aus, um die industrielle Transformation einfacher voranzutreiben

Die Partnerschaft hat das Ziel, Fertigungsunternehmen mit der für die digitale Transformation nötigen Agilität, Intelligenz und Skalierbarkeit auszustatten – vom Cloud- bis zum Edge-Computing

Düsseldorf, 27. Oktober 2020 – Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) and Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) verlängern ihre Partnerschaft um weitere fünf Jahre. Die Unternehmen wollen gemeinsam integrierte, marktreife Cloud-Technologien entwickeln, mit denen produzierende Unternehmen ihre digitale Leistungsfähigkeit ausbauen. Durch die enge Zusammenarbeit kombinieren die Unternehmen ihre Produktions- und IT-Expertise. Als Konsequenz dieser gemeinsamen Arbeit sparen produzierende Unternehmen Kosten für die Infrastruktur, verkürzen die Time-to-Value und steigern ihre Produktivität.

Die auf Edge-to-Cloud-Technologien basierenden Lösungen sollen die Daten aus Entwicklung, Betrieb und Wartung vernetzen und eine zentrale, verlässliche Datenbasis schaffen. Auf dieser Basis können Entwicklungsteams übergreifend zusammenarbeiten, um digitale Prototypen zu entwickeln und zu konfigurieren, ohne dass in kostspielige physische Ausrüstung investiert werden muss. Die vereinheitlichte Datenbasis ermöglicht nicht nur den internen IT- und OT-Teams einen sicheren Zugriff auf Daten, darüber hinaus lassen sich auch externe Partner einbinden.

“Heute wissen wir, dass kein Unternehmen zu 100 Prozent widerstandsfähig ist. Aber wir haben gesehen, dass Unternehmen mit digitalen Kompetenzen deutlich stabiler sind als andere. Diese Unternehmen werden mit der Cloud ihren Erfolg weiter ausbauen”, erklärt Judson Althoff, Executive Vice President of Worldwide Commercial Business bei Microsoft. “Wir freuen uns, die starke, jahrzehntelange Beziehung mit Rockwell Automation zu vertiefen. Unternehmen können damit ihre Transformation einfacher vorantreiben, schneller Ergebnisse erzielen und Innovationen durch zusätzliche Agilität unterstützen.”

Bis heute haben die Partnerunternehmen gemeinsam mehr als 20 Anwendungen für die Branchen Lebensmittel & Getränke, Haushalts- und Körperpflege sowie Life Sciences entwickelt. Diese Lösungen ergänzen und verbessern bereits das aktuelle Produktportfolio von Rockwell Automation.

“Mit der Partnerschaft wächst für die Kunden von Rockwell Automation und Microsoft eine ganzheitliche Lösung heran, mit der IIoT einfach entwickelt und betrieben werden kann. Die Lösung beseitigt Datensilos und macht den Weg zur digitalen Transformation frei”, so Blake Moret, Chairman und CEO von Rockwell Automation. “Da mit den Datensilos zentrale Hindernisse für die weitere Automatisierung entfallen, profitieren Fertigungsunternehmen von der unternehmensweiten Vernetzung: Innovation wird beschleunigt, Produktivität maximiert und Betriebsabläufe optimiert.”

“Unser Team durfte die neuen Lösungen bereits in einer Vorschau sehen, und wir waren sehr angetan von dem Resultat aus der Zusammenarbeit unserer strategischen Partner Rockwell Automation und Microsoft”, berichtet Tristan Hunter, GM Automation & Operational Technology bei Fonterra Co-operative Group Limited, dem größten neuseeländischen Unternehmen, das 30 Prozent der weltweiten Milchexporte verantwortet. “Kontextualisierte Daten sicher von unseren Anlagen vor Ort zu übertragen und neue Arbeitsabläufe bereitzustellen, ermöglicht uns Analysen, mit denen wir bessere Ergebnisse erzielen können. Dies ist essentiell für uns, denn wir wollen die hohen Standards der zahlreichen Fonterra-Werke weltweit aufrechterhalten.”

Unternehmen können jetzt auf Automatisierungslösungen von Rockwell Automation über den Microsoft Azure Marketplace zugreifen. Weitere Lösungen sind derzeit noch in Entwicklung. Die nächste Phase der gemeinsam entwickelten innovativen Lösungen erleben die Kunden von Rockwell Automation und Microsoft im November 2020 auf der Automation Fair At Home.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automation und digitalen Wandel. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit der Technik, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 23.000 Mitarbeiter, die Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen. Weitere Informationen darüber, wie wir Unternehmen der verschiedensten Branchen auf dem Weg zum Connected Enterprise begleiten, finden Sie auf www.rockwellautomation.com

Folgen Sie Rockwell Automation auf Twitter @ROKAutomationDE, Xing und LinkedIn

