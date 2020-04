Röchling Medical: Liefersicherheit in der Krise

Erweiterte Produktion unterstützt Apotheken

Neuhaus am Rennweg, 03. April 2020 | Röchling Medical Neuhaus GmbH & Co. KG und Röchling Medical Brensbach GmbH sind zertifizierte Lieferanten für keimarme, funktionelle und qualitativ hochwertige Kunststoff-Verpackungssysteme für Pharmazie und Diagnostik. Die Produkte werden unter kontrollierten Bedingungen der Luftreinheitsklasse C produziert, montiert und verpackt. Dafür stehen Reinräume mit einer Gesamtfläche von rund 8.000 m² zur Verfügung.

Als Experte für pharmazeutische Primärverpackung möchte Röchling Medical auch in Zeiten der Corona-Pandemie seinen Beitrag zur Versorgung der Menschen mit medizinischen Produkten gewährleisten und engagiert sich dort, wo in vorderster Reihe gegen die Ausbreitung des Virus gekämpft wird.

Die Produktionsstandorte Neuhaus und Brensbach unterstützen bereits aktiv Gemeinden, Apothekenverbände und Ministerien mit passenden Behältern zur Abfüllung von Desinfektionsmitteln.

Aufgrund des dringenden Bedarfs erweitert Röchling Medical den Lagerbestand von Flaschen für Sprühpumpen und weiteren geeigneten Behältern, zur Unterstützung von Apotheken und anderen medizinischen Versorgern. Dies umfasst Rund- und Quadratflaschen mit Schraubgewinde und Snap-on-Mündung mit einem Fassungsvermögen von 30 ml bis 1000 ml.

Gleichwohl in den Betrieben von Röchling Medical ohnehin ausgesprochen hohe Hygienestandards etabliert sind, wurden zusätzliche organisatorische und prozessorale Sicherheitsmaßnahmen installiert um weiterhin für Liefersicherheit in der Krise so sorgen.

Weitere Informationen zu den erhältlichen Flaschen für Desinfektionsmittel und das komplette Lieferprogramm von Röchling Medical finden Sie unter: https://www.roechling-medical.com/de/liefersicherheit

Kontakt

Markus Fritzmann

Head of Regional Sales & Customer Service

T +49 3679 72606-2071

E-Mail: mfritzmann@roechling.com

https://www.roechling-medical.com/de

Zur Röchling-Gruppe, die ihren Firmensitz in Mannheim hat, gehören 90 Standorte in 25 Ländern der Welt. Mit über 10.000 Mitarbeitern produzieren wir dort, wo unsere Kunden und Märkte sind. Unsere drei Unternehmensbereiche Industrial, Automotive und Medical erwirtschafteten im Jahr 2018 auf dem europäischen, dem amerikanischen und dem asiatischen Kontinent einen Umsatz von insgesamt 2,14 Milliarden Euro.

Der Unternehmensbereich Medical bietet seinen Kunden eine breite Palette von hochwertigen, kundenindividuellen Komponenten und Baugruppen bis hin zu kompletten OEM-Produkten. Zum Produktportfolio zählen darüber hinaus Standardprodukte aus Kunststoff mit besonderer Expertise im Bereich Diagnostics, Fluid Management, Pharma, Surgery & Interventional und vieles andere mehr. Ergänzt werden diese Kompetenzen mit erweiterten Dienstleistungen hinsichtlich Entwicklung und Regulatory Affairs bis hin zur Zulassung eines kompletten Medizinproduktes.

Kontakt

Röchling Medical Neuhaus GmbH & Co. KG

Ina Baumgärtel

Waldweg 16

98724 Neuhaus am Rennweg

03679 726060

ibaumgaertel@roechling.com

https://www.roechling-medical.com/

