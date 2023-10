Rösch Fashion und forte vereinbaren Zusammenarbeit

Tübingen/Hamburg, 2. Oktober 2023. Das renommierte Modeunternehmen Rösch Fashion GmbH &Co KG hat ab sofort eine neue Kreativagentur: Ab 01. Oktober 2023 wird forte, die auf Mode und Lifestyle spezialisierte Werbeagentur, mit dem Tübinger Modeunternehmen zusammenarbeiten.

Die Zusammenarbeit umfasst alle Themen der strategischen Markenpositionierung und Kampagnenentwicklung auf sämtlichen Kommunikationskanälen und in allen Märkten in denen Rösch Fashion tätig ist.

„Mit Forte unterstützt uns künftig eine der besten und kreativsten Modeagenturen Deutschlands. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und die neuen Impulse bei der weiteren Emotionalisierung unserer Marken. Von Beginn an hat uns forte begeistert“, sagt Ralf Herrmann, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb bei Rösch.

„Wir alle freuen uns sehr über die Entscheidung von Rösch Fashion für forte. Das Team brennt seit Beginn der Ausschreibung für die Marken Rösch und FERAUD und freut sich darauf, die die beiden Marken auf ihrem Weg zu einer internationalen Premium Marke begleiten zu dürfen“, sagt Toke Funk, Geschäftsführer bei Forte.

Rösch Fashion GmbH & Co KG ist seit Jahren erfolgreich in der Modebranche tätig und hat sich als anerkannter Akteur qualitativ hochwertiger Mode in den Bereichen der Bade- und Standmode, sowie Nachtwäsche und Loungewear etabliert. Rösch kreiert und produziert Mode seit jeher in Europa.

„Die Zusammenarbeit mit forte ist der logische Schritt, um unsere Modemarken im startegischen und optischen Auftritt national und international zu schärfen“ sagt Verena Gargiulo, Marketingleiterin bei Rösch. „forte bietet wirklich alles an, was ein Modeunternehmen benötigt.“

Kontakt:

Toke Funk, toke.funk@forte-werbeagentur.de

www.forte-werbeagentur.de

Kontakt

forte werbeagenurGmbH

Toke Funk

Arndtstrasse 25

22085 Hamburg

0160 94786782



http://forte-werbeagentur.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.