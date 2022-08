Rohrreinigung & Kanalsanierung aus Solingen

Das gesamte Spektrum an Leistungen von der Rohrreinigung bis zur Kanalsanierung gehört zum Leistungsangebot der GreAt Rohrreinigung & Kanalsanierung GbR mit Sitz in Solingen und Köln. 2016 in Solingen gegründet, ist das Unternehmen bis heute stark gewachsen und kann sich nun größter Rohrreinigungsbetrieb im Raum Solingen nennen. Heute hat der Betrieb neben seinen beiden Inhabern und Gründern Thierry Greven und Derya Atasoy mehrere engagierte und kompetente Mitarbeiter und verfügt über eine hochmoderne Fahrzeugflotte. Zu diesen Fahrzeugen zählen Rohrreinigungsfahrzeuge mit Hochdruckspülern – in der überwiegenden Mehrheit sind das Mercedes Sprinter – sowie Sanierungsfahrzeuge zum Einsetzen von Inlinern im Rahmen der grabenlosen Kanalsanierung. Ergänzt werden die modernen Fahrzeuge durch eine ganze Reihe innovativer Geräte und Anlagen, darunter Kanalinspektionsanlagen von Kummert, die das Befahren von Leitungsverläufen, das Erstellen von Skizzen und den Zugriff auf Informationen zu den Gebäudeumrissen ermöglichen. Auch Fräsroboter zählen zur Ausstattung des größten Rohrreinigers im Raum Solingen.

