Rokstyle Memorial nominiert für Innovationspreis Bayern 2024

Einheitliches Design-Konzept für Urne, Grabstein und Grabschmuck erfolgreich

Große Freude brachte „Rokstyle Memorial“ die Nominierung für den Innovationspreis Bayern 2024. Bei dieser Auszeichnung wird die Innovationskraft bayerischer Unternehmen abgebildet.

„Diese Auszeichnung ist für uns von großer Bedeutung“, so Alexander Hanel, Erfinder des weltweit ersten einheitlichen Design-Konzepts für Urne, Grabstein und Grabschmuck. Die neue Marke für Designurnen ist erst seit Februar 2024 am Markt erhältlich. Von ausgefallenen Motiven bis hin zum schlichten, eleganten und zeitlosen Design zeigen sich die Rokstyle-Urnen. Die Vielfalt an Farben und Verzierungselementen ist unerschöpflich. Zudem kommt auch der Nachhaltigkeitsaspekt nicht zu kurz, denn die Urnen werden aus biologisch abbaubarem „Flüssigholz“ vom ebenfalls bayerischen Unternehmen Alento GmbH hergestellt.

Der Innovationspreis Bayern wurde im Jahr 2012 als gemeinsame Initiative des Bayerischen Wirtschaftsministeriums, des Bayerischen Industrie- und Handelskammertags und der Arbeitsgemeinschaft der bayerischen Handwerkskammern ins Leben gerufen und wird im Zwei-Jahres-Turnus vergeben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rokstyle.memorial

Josef Hanel und seine Söhne Leonhard und Franz Hanel gründeten 1948 dieses kleine Steinmetzgeschäft in einer Holzhüttenwerkstatt am Friedhof in Leutershausen. Nach nunmehr über 70 Jahren Firmengeschichte entwickelte sich das Familienunternehmen von einer Holzhüttenwerkstatt zu einem komplexen Werksgelände mit Produktions- und Verladehalle, Ausstellungshalle sowie eigenem Gestaltungsfriedhof und ist somit eines der führenden Unternehmen im Grabmalbereich in Mittelfranken. Das Familienunternehmen wird heute in der 3. Generation von Harald und Alexander Hanel geleitet. Seit 2007 ist einer der Geschäftsführer Alexander Hanel Vorstandsmitglied im Bund Deutscher Grabsteinhersteller.

Als erstes Unternehmen verzierte die Stein Hanel GmbH Grabsteine mit Swarovski-Kristallen im Rahmen einer Designer-Kollektion. Des Weiteren werden mittlerweile Lizenzprodukte produziert, die europaweit vertreiben werden. 2013 ist mit der Gründung des ersten Fashionlabels für Grabsteine weltweit „Rokstyle“ eine neue Marke erschaffen worden, die zwischenzeitig mit mehreren Auszeichnungen geehrt worden ist, z.B. mit dem German Brand Award und dem German Design Award.

