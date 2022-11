Rollstuhl und andere Hilfsmittel für die Festtage mieten

Opa kann zu Weihnachten zu Besuch kommen

Isernhagen – Rollstuhl, Rollator, Elektromobil: Für den Feiertagsbesuch bei der Familie können Hilfsmittel am Zielort im Vorfeld komfortabel über die Internetseite www.MeinHilfsmittel.de gemietet werden. Dieser Service wird von Sanitätshäusern in ganz Deutschland angeboten.

Die von der RUSSKA – Ludwig Bertram GmbH betreute Plattform ermöglicht eine einfache Kontaktaufnahme zwischen den teilnehmenden Fachgeschäften vor Ort und den Kunden. So werden kurzfristig entstehende Bedarfe schnell gedeckt – ideal für örtliche Flexibilität und zeitlich begrenzte Nutzung, wie etwa zu Weihnachten. Viele Fachhändler bieten einen Lieferservice an, sodass kein zusätzlicher Weihnachtsstress entsteht.

In Ruhe vorab planen: Aussuchen – bestellen – liefern lassen

Über eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche wird das gewünschte Hilfsmittel online vorab in Ruhe ausgesucht. Nach Eingabe der Kontaktdaten und des Wunschtermins wird die Anfrage an ein Sanitätshaus oder Gesundheitszentrum am Zielort übermittelt – verschlüsselt und datenschutzkonform. Der unabhängige MeinHilfsmittel.de-Partner meldet sich dann bei den Interessenten und übernimmt die weitere Abwicklung. So steht einem schönen Weihnachtsfest im Familienkreis nichts mehr im Wege!

Der Name Ludwig Bertram steht seit über 145 Jahren für Handel und Dienstleistung in Sachen Gesundheit. Was als kleines Fachgeschäft für Gummiwaren begonnen hat, ist mittlerweile ein mittelständisches Unternehmen mit über 140 Mitarbeitern. RUSSKA ist einer von drei Geschäftsbereichen der Ludwig Bertram GmbH. In diesem Geschäftsbereich wird ein umfangreiches Sortiment von medizinischen Hilfsmitteln und Gesundheitsartikeln vertrieben. Neben den Produkten der Handelsmarke RUSSKA liegt ein Schwerpunkt im – teilweise exklusiven – Handel mit Produkten namhafter Hersteller im gesamten deutschsprachigen Raum an den medizinischen Fachhandel.

Bildquelle: @luckybusiness-stock.adobe.com