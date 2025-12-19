Romantische Retro-Wäsche für den Valentinstag: Speidel setzt auf Nostalgie, Leichtigkeit und liebevolle Details

Bodelshausen, 18. Dezember 2025. Zum Valentinstag darf es gern ein Hauch mehr Romantik sein – und genau diesen Gedanken greift Speidel mit seinen Wäsche-Serien im angesagten Retro-Look auf. Filigrane Spitze, nostalgischer Nadelzug und zarte Pastelltöne machen die Sets zu idealen Begleitern für den Tag der Liebe. Ob als Geschenkidee für die Partnerin oder als kleines Self-Love-Statement: Speidel feiert die alltäglichen, intimen Momente, in denen Romantik lebendig wird.

Ein verliebter Tag auf der Couch, ein gemütlicher Abend zu zweit oder einfach ein besonders zarter Start in den Morgen – die Dreamwear-Serie ist perfekt dafür gemacht. Ihre superweiche Qualität schmiegt sich sanft an die Haut und eignet sich dank leichter Stoffe auch für warme Nächte. In drei pastelligen Nuancen (sunscreen, pearl und water) lassen sich alle Teile harmonisch kombinieren. Der feine Nadelzug verleiht einen Hauch Vintage, während Camisole und Nighty mit zarter Spitze einen romantischen Vibe versprühen.

Verliebt in Spitze und Pastell

Für alle, die subtil-romantische Akzente lieben, setzt die Serie Greta auf einen sanften Pearl-Ton und eine fließende Qualität aus Modal, Viskose und Elasthan.

Gadi verbindet weiße Spitze mit nostalgischen Pyjama-Streifen in zarten Pastelltönen. Das Ergebnis: ein moderner Vintage-Look, der an die verspielte Leichtigkeit der ersten Verliebtheit erinnert. Besonders im Body und den Pants kommt diese Ästhetik perfekt zur Geltung – eine charmante Wahl für den Tag der Liebe.

Mit Gemma zeigt Speidel, wie natürlich Romantik sein kann: Bambusqualität trifft auf den zarten Rose-Ton Pearl Mele. Eine Serie, die Wärme, Nähe und weiche Sinnlichkeit transportiert.

Einen feinen Vorgeschmack auf den Frühling gibt die Modefarbe Sunscreen. Das frische Hellgelb kommt besonders schön an den Spitzen-Teilen der Basic Serie Lace Edition in der hautschmeichelnden Qualität sensuelle zur Geltung.

Blickfang in Weiß und Blau: Serie Gloria besticht durch sanfte Farben und üppige Spitzen-Elemente – ein luxuriöses Understatement, das seiner Trägerin nicht nur den Valentinstag versüßt.

Schöne Wäsche ist nachhaltig

Speidel setzt seit über 70 Jahren auf eine nachhaltige Produktion: Alle Speidel Modelle werden im eigenen Unternehmen entworfen und in eigenen Produktionsstätten in Ungarn und Rumänien sowie in Bodelshausen hergestellt: von der Strickerei bis zum fertigen Teil. Speidel arbeitet aktiv daran, den eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren: Der Unternehmenssitz in Bodelshausen ist bereits seit 2021 als klimaneutral zertifiziert. Rohstoffe werden überwiegend von langjährigen Partnern aus Europa bezogen. Das schafft Transparenz über die Produktionsbedingungen und hält Transportwege kurz. Für Verpackungen, Versand und Informationsmaterialien nutzt Speidel recyceltes oder recyclebares Material.

Alle Informationen und Bilder zur Frühjahr/Sommer-Kollektion 2026 von Speidel finden Sie hier

Über die Speidel GmbH:

„Conscious since 1952“: Das ist die Philosophie, mit der Speidel erfolgreich ist. Die Marken Speidel und Sylvia Speidel bieten Wäsche, die Frauen nicht verändern will, sondern sie darin bestätigt, sie selbst zu sein. Alissa Speidel und ihr Design-Team bestimmen den Speidel-Look. Swenja Speidel führt zusammen mit Scott Wernet (GF) und Alexander Beck (GF) das Unternehmen. Gegründet wurde Speidel von Rosa und Hans Speidel 1952 in Bodelshausen (Baden-Württemberg). Dort befindet sich noch heute der Hauptsitz des Unternehmens. Rund 200 Mitarbeiter:innen arbeiten hier in der Verwaltung, Logistik, Strickerei, Zuschneiderei und im Musteratelier. Alle Stoffe werden nach OEKO TEX ®-Standard 100 in Deutschland hergestellt. Konfektioniert werden die Speidel Wäscheteile in den zwei unternehmenseigenen Betrieben in Ungarn und Rumänien. Das Unternehmen beschäftigt hier weitere 500 Personen – getreu der Devise: Quality made in Europe. Als amfori BSCI-Mitglied setzt Speidel dabei nicht nur auf faire Arbeitsbedingungen, sondern auch auf nachhaltige Rohstoffe wie Bio-Cotton, Bambus oder SeaCell. So entsteht jeden Tag Qualität zum Wohlfühlen.

http://www.speidel-lingerie.de

Firmenkontakt

SPEIDEL GmbH

Pressestelle Speidel

Paul-Gerhardt-Straße 10

72411 Bodelshausen

+49 (0) 7471 7010



http://www.speidel-lingerie.de

Pressekontakt

thepublic GmbH

Lilli Hildebrandt

Gerokstraße 4

70188 Stuttgart

+49 151 – 146480 44



http://www.speidel-lingerie.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.