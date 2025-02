Romantisches Rendezvous mit Andrea Sawatzki und vielen jungen Filmschaffenden zum Auftakt der Berlinale

Romance TV feierte die 14. Verleihung des Blaue Blume Awards 2025 im Prince Charles

Berlin 12.02.2025 – Seit 2011 vergibt der Pay-TV-Sender Romance TV den Blaue Blume Award, um junge Filmschaffende für ihre kreativen und vielseitigen Umsetzungen des Themas Romantik zu fördern. Der Preis umfasst die Kategorien bester Film, beste Regie sowie beste schauspielerische Leistung und ist mit insgesamt 12.500 EUR dotiert.

Die romantischen Gefühle zweier Frauen in „Das Zittern der Aale“ eroberten die Jury in den Kategorien bester Film und beste Regie durch Max Weigl

Nick-Robin Dietrich überzeugte mit seiner Darbietung als Vater in „Lovechild“ und erhält die Auszeichnung für die beste schauspielerische Leistung

Andrea Sawatzki wurde mit dem Romance TV-Ehrenpreis ausgezeichnet

Besondere Location: das Prince Charles mit stylischer Schwimmbad-Atmosphäre zog die Gäste in seinen einzigartigen Bann

Valerie Niehaus moderierte die Veranstaltung erneut mit viel Wortwitz und Charme

Rund 250 Gäste feierten gemeinsam die Romantik, die Kunst des Films und aufstrebende Nachwuchstalente. Valerie Niehaus, die bereits zum zweiten Mal durch die Veranstaltung führte, zeigte sich gewohnt charmant, souverän und mit einer persönlichen Note. Sie würdigte die Nominierten und Gewinner mit herzlichen Worten und brachte mit ihrer lebendigen Moderation eine bezaubernde Leichtigkeit in den Tag.

Zu den prominenten Gästen gehörten u. a. Christian Berkel, Gisa Zach, Jan Sosniok, Natalie O´Hara, Ina Paule Klink, Sarah Alles, Lea Woitack, Birge Schade, Dennenesch Zoudé und Marc Barthel..

Ein gelungener Tag für die Liebe und den Film

Tim Werner, CEO der Mainstream Media AG & Romance TV, zog ein positives Fazit: „Es ist jedes Jahr aufs Neue großartig mitzuerleben, wie junge Filmschaffende das Thema Romantik modern interpretieren. Uns ist es sehr wichtig, schon heute die Talente von morgen zu entdecken und sie auch zu fördern.“

Die Preise wurden von einer hochkarätig besetzten Jury vergeben, der Eric Welbers, Steffen Groth, Christian Asanger, Annika Ernst, Christiane Sadlo, Rebecca Immanuel, Vivian Neafe, Dr. Claudia Gladziejewski, und Eva Pfaudler angehörten.

Die beiden Gewinnerfilme feiern noch am gleichen Tag ihre Weltpremieren auf Romance TV: „Das Zittern der Aale“ um 21:50 Uhr. Das Werk „Lovechild“ folgt im Anschluss.

Kunst, Liebe und eine besondere Begegnung: „Das Zittern der Aale“

Der Gewinnerfilm „Das Zittern der Aale“ erzählt die Geschichte von Eli, einer Kunststudentin, die während der Suche nach Fotomotiven für ihre Abschlussarbeit auf ihren heimlichen Schwarm Stella trifft. Die Jury lobte den Film für seine intensive, poetische und feinfühlige Erzählweise. Besonders hervorgehoben wurden die authentische Darstellung der Schauspielerinnen, die einfühlsame Regie und die subtile Kameraführung, die die Atmosphäre der aufkeimenden Intimität perfekt einfangen.

Beste Regie: Max Weigl – „Das Zittern der Aale“

Max Weigl erhält die Auszeichnung für seine herausragende Regieleistung in „Das Zittern der Aale“. Die Jury würdigte seine exzellente Schauspielführung, die kunstvolle Bildsprache und sein außergewöhnliches Einfühlungsvermögen. Seine Regie wird als gleichermaßen poetisch und kraftvoll beschrieben, wobei er den Darstellerinnen Raum für Höchstleistungen ließ und sie präzise führte.

Fesselnde Leistung in „Lovechild“

Nick-Robin Dietrich beeindruckte die Jury mit seiner emotionalen Darstellung in „Lovechild“. Die Jury lobte seine ausdrucksstarke und vielseitige Performance, die sowohl durch Dialog als auch Körpersprache überzeugte. Seine ruhige Intensität und Wandlungsfähigkeit wurden als herausragend betont.

Ehrenpreis für Andrea Sawatzki und ein ganz besonderer Monat

Die beliebte Schauspielerin Andrea Sawatzki erhielt den Romance TV-Ehrenpreis für ihr beeindruckendes Lebenswerk. Sawatzki verkörpert das, wofür Romance TV steht: die Fähigkeit, große Gefühle auf besondere Weise darzustellen, das Publikum mit authentischem Spiel zu berühren und zeitlose Geschichten zu erzählen.

Christiane Blum, Romance TV Senderchefin, betonte: „Dieser Ehrenpreis würdigt nicht nur Ihre großartige Karriere, sondern insbesondere die außergewöhnliche Art und Weise, wie Sie das Genre der Romantik bereichert hat. Sie zeigt uns, dass die Liebe nicht immer perfekt sein muss, um wunderschön zu sein.“

Romance TV Polska erneut vertreten

Der Preis für den besten polnischen romantischen Kurzfilm wurde dieses Jahr zum zweiten Mal verliehen. Der Gewinnerfilm love proxy wird noch am selben Tag um 21:50 Uhr als Weltpremiere auf Romance TV Polska ausgestrahlt. Romance TV Polska erfreut sich großer Beliebtheit, und die polnischen Zuschauer sind begeisterte Fans romantischer Geschichten. Mit der erneuten Auszeichnung eines polnischen Films unterstreicht der Sender die kulturelle Vielfalt und die hohe Qualität der polnischen Filmindustrie.

Die Verleihung des Blaue Blume Awards im Prince Charles bewies einmal mehr, dass die Magie romantischer Geschichten und großartiger Schauspielkunst in einem eindrucksvollen Rahmen gefeiert werden sollten.

Als Hauptsponsoren traten auch dieses Jahr wieder Bavaria Media, Media Acquisition, Meissen Porzellan, Apart und player.pl auf.

Über die BLAUE BLUME

Seit 2011 schreibt der Pay-TV-Sender Romance TV in Anlehnung an die großen Romantiker den Kurzfilmpreis BLAUE BLUME aus, um jungen, talentierten Filmemachern einen Anreiz zu schaffen, sich mit dem Thema Romantik zu beschäftigen.

