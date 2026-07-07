Ronny Kazyska als Gastautor in der Immobilien Zeitung zur Rolle von KI in der Immobilienbewertung

Frankfurt am Main. Die Immobilien Zeitung hat einen Meinungsbeitrag von Ronny Kazyska zur Rolle von Künstlicher Intelligenz in der Immobilienbewertung veröffentlicht. Der Beitrag erschien unter dem Titel „KI kann keine echte Wertermittlung“.

In dem Meinungsbeitrag ordnet Kazyska den Einsatz automatisierter Bewertungsmodelle und KI-Anwendungen aus Sicht der Bewertungspraxis ein. Ausgangspunkt ist die Frage, ob KI Bewertungssachverständige perspektivisch ersetzen kann. Im Mittelpunkt steht die Abgrenzung zwischen technischer Unterstützung und sachverständiger Wertermittlung.

Kazyska vertritt die Auffassung, dass KI Bewertungsprozesse punktuell unterstützen kann. Sie ersetzt jedoch kein fachliches Urteil. Maßgeblich bleiben die Prüfung der Daten, die Einordnung des Bewertungsfalls, die fachliche Würdigung sowie Verantwortung und Haftung des Sachverständigen.

„Ein automatisierter Wert ist keine sachverständige Wertermittlung. KI kann unterstützen. Verantwortung, Haftung und fachliches Urteil bleiben beim Sachverständigen“, sagt Ronny Kazyska.

Der Meinungsbeitrag ist online bei der Immobilien Zeitung abrufbar: https://www.iz.de/meinung/news/-ki-kann-keine-echte-wertermittlung-2000045491

Ronny Kazyska ist Makler für Investmentimmobilien und zweifach DIN EN ISO/IEC 17024 personenzertifizierter Sachverständiger für Immobilienbewertung. Seine Tätigkeit verbindet Bewertung, Investmentanalyse und Transaktion. Der Schwerpunkt liegt auf der sachverständigen Einordnung von Immobilienwerten, Markt- und Risikofaktoren sowie transaktionsrelevanten Entscheidungsgrundlagen.

Über Ronny Kazyska:

Ronny Kazyska, M.Sc., ist seit 2002 in der Immobilienbranche tätig. Sein Schwerpunkt liegt auf der Bewertung, Analyse und Transaktion von Investmentimmobilien. Er ist als Bewertungssachverständiger durch die Zertifizierungsstelle izert der staatlichen Hochschule Anhalt sowie durch die Bankeninitiative HypZert personenzertifiziert. Bei seiner Tätigkeit stehen die nachvollziehbare Herleitung von Immobilienwerten, fundierte Marktanalyse sowie die neutrale Einordnung von Chancen und Risiken im Mittelpunkt.

Ronny Kazyska (M.Sc.) ist seit 2002 in der Immobilienbranche tätig. Sein Schwerpunkt liegt auf der fundierten Analyse von Immobilienmärkten sowie auf der Einschätzung von Entwicklungen und Trends innerhalb verschiedener Teilsegmente des Immobiliensektors. Er verfügt über umfassende Markterfahrung und kombiniert praktisches Fachwissen mit einer berufsspezifischen akademischen Ausbildung. Ronny Kazyska ist als Bewertungssachverständiger an der staatlichen Hochschule Anhalt und der Bankeninitiative HypZert personenzertifiziert. Er legt bei seiner Tätigkeit besonderen Wert auf eine sachliche Betrachtung von Marktgegebenheiten sowie eine neutrale und fundierte Analyse von Immobilienthemen.

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