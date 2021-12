Ronny Kazyska (M.Sc.) CIS HypZert (F) und ZIS izert (G) zertifiziert

Ronny Kazyska zweifach nach der internationalen Norm DIN EN ISO/IEC 17024 zertifiziert

Frankfurt am Main. Ronny Kazyska (M.Sc.) ist seit Dezember 2021 zusätzlich als Sachverständiger für Immobilienbewertung CIS HypZert (F) personenzertifiziert. Nach Bestehen des anspruchsvollen Prüfungsprozesses ist er berechtigt die Titel „Immobiliengutachter HypZert für finanzwirtschaftliche Zwecke“ bzw. „CIS HypZert (F)“ zu führen. Die HypZert Personenzertifizierung gilt in der deutschen Finanzwirtschaft als Gütesiegel von Sachverständigen für Immobilienbewertung. Sie basiert auf der weltweit anerkannten internationalen Norm DIN EN ISO/IEC 17024. Das CIS HypZert (F) Zertifikat bescheinigt dem Inhaber besondere Fachkompetenz inklusive notwendiger Berufserfahrung zur Markt- und Beleihungswertermittlung von sämtlichen Immobilienarten einschließlich Spezial- bzw. Betreiberimmobilien mit jeglichen rechtlichen und sonstigen Besonderheiten.

Ronny Kazyska erfüllt somit die gesetzlichen Anforderungen, die an Sachverständige gemäß § 6 der Beleihungswertermittlungsverordnung (BelWertV) zur Beauftragung von Pfandbriefbanken gestellt werden. Das Zertifikat ist unter Einhaltung strenger ethischer Berufsgrundsätze mit einer jährlich nachzuweisenden Fortbildungsverpflichtung und anschließender Wissensüberprüfung für 5 Jahre gültig.

Nach einem vorherigen Masterabschluss in Immobilienbewertung mit nachfolgender Personenzertifizierung ZIS izert (G) gemäß der internationalen Norm DIN EN ISO/IEC 17024 im April 2021 an der Hochschule Anhalt (Körperschaft des öffentlichen Rechts) ist Ronny Kazyska gegenwärtig von zwei unabhängigen Zertifizierungsstellen personenzertifiziert. Während der Schwerpunkt des Prüfungsprozesses bei der Hochschule Anhalt auf die Verkehrswertermittlung lag, stand bei HypZert die Beleihungswertermittlung im Mittelpunkt.

Ronny Kazyska durchlief somit im Jahr 2021 als Sachverständiger für Immobilienbewertung bei zwei unterschiedlichen Zertifizierungsstellen den anspruchsvollen Prüfungsprozess zur Personenzertifizierung gemäß der internationalen Norm DIN EN ISO/IEC 17024. Beide Zertifizierungsstellen bestätigten die besondere Fachkunde, die notwendige Berufserfahrung anhand von Arbeitsproben sowie die persönliche Eignung als Sachverständiger für Immobilienbewertung in punkto Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Glaubwürdigkeit.

HypZert ist bereits seit 1996 die führende Zertifizierungsstelle für Immobiliengutachter in der Finanzwirtschaft. Sie ist eine Gesellschaft der Spitzenverbände der deutschen Finanzwirtschaft und entstand aus der Initiative des Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, dem Bundesverband der Banken, Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Verband der Privaten Bausparkassen und dem Verband deutscher Pfandbriefbanken. HypZert genießt im In- und Ausland hohes Ansehen und Vertrauen. Es bestehen u.a. Kooperationen mit der Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) und dem Appraisal Institute (AI).

Die izert Zertifizierungsstelle der Hochschule Anhalt ist bundesweit die erste staatliche Zertifizierungsstelle für Personen im Bereich der Immobilienbewertung. Sie ist seit dem 30.04.2020 von der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) akkreditiert. Mit der erfolgreichen Akkreditierung durch die nationale Akkreditierungsstelle der Bundesrepublik Deutschland wird der izert Zertifizierung eine hohe geprüfte Qualität bescheinigt. Die Hochschule Anhalt ist für die Unparteilichkeit ihrer Zertifizierungstätigkeiten verantwortlich und als staatliche Einrichtung keinem kommerziellen, finanziellen oder sonstigen Druck, der die Unparteilichkeit gefährden könnte, ausgesetzt.

Ronny Kazyska ist Makler und Wertgutachter von Investment Immobilien in Deutschland. Das Unternehmen fokussiert sich dabei sowohl auf sämtliche Gewerbeimmobilien wie Büro-, Einzelhandels-, Industrie-, Spezial- oder Betreiberimmobilien als auch auf Wohnimmobilien wie Wohnanlagen, Mehrfamilienhäuser, Zinshäuser bzw. Wohn- und Geschäftshäuser. Der Geschäftssitz befindet sich in Frankfurt am Main und die Firma agiert aufgrund eines exzellenten Investorennetzwerks in allen wichtigen Großstädten Deutschlands. Eine Vielzahl von Immobilien-Transaktionen konnten bereits erfolgreich begleitet werden. Ronny Kazyska ist wirtschaftlich eigenständig bzw. frei von Interessen Dritter und dadurch weisungs-, versicherungs- sowie bankenunabhängig. Wertermittlungen werden nach nationalen und/oder internationalen Bewertungsmethoden durchgeführt.

