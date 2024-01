Ronotic AG erhält das BSFZ-Siegel für 2 Projekte

Innovationstreiber: Ronotic erhält das BSFZ-Siegel für gleich 2 Projekte

Ronotic AG erhält begehrtes BSFZ-Siegel für wegweisende Projekte

St. Leon-Rot, 18.01.2024 – Die Ronotic AG freut sich, bekannt zu geben, dass es kürzlich das begehrte BSFZ-Siegel der Bescheinigungsstelle-Forschungszulage (BSFZ) für gleich zwei wegweisende Projekte erhalten hat. Diese Auszeichnung, verliehen von der BSFZ im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), würdigt die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der Ronotic AG und ihren bedeutenden Beitrag zur Stärkung der Innovation in Deutschland.

Im Fokus der prämierten Projekte steht die Entwicklung von Technologien in einem für die Ronotic AG neuen Produktbereich. Während das Hauptgeschäft des Unternehmens in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Solar Straßenbeleuchtungen liegt – Solarleuchten, die insbesondere Straßen, Radwege, Haltestellen und Parkplätze effizient beleuchten -, markieren die ausgezeichneten Projekte einen innovativen Vorstoß in eine neue Produktlinie.

Die herausragenden Leistungen in diesem neuen Produktbereich unterstreichen die Vielseitigkeit und Innovationskraft der Ronotic AG. Die prämierten Projekte bedienen zudem eine andere Zielgruppe und tragen somit zur Diversifizierung des Portfolios bei. Gleichzeitig unterstreicht die Anerkennung durch das BSFZ die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf zukunftsweisende Technologien.

Die besondere Anerkennung durch die BSFZ unterstreicht die engagierte Haltung der Ronotic AG im Bereich der Innovation und belegt die vielschichtige Rolle des Unternehmens bei der Förderung des Wirtschaftsstandorts Deutschland.

Cem Koc, Gründer & Vorstand, äußerte sich erfreut über die Auszeichnung: „Diese doppelte Ehrung ist nicht nur eine Bestätigung unserer intensiven Arbeit im Bereich der Innovation, sondern auch eine Würdigung der Anstrengungen unseres engagierten Teams. Wir sind stolz darauf, einen Beitrag zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland leisten zu können.“

RONOTIC AG, mit Sitz in St. Leon-Rot (bei Heidelberg), ist ein innovativer Hersteller von Solar Straßenbeleuchtung und bekannt für sein herausragendes Modell „ROL3075“. Seit 2014 liegt unser Fokus auf der Entwicklung und Produktion von LED Solarleuchten für den Außenbereich.

Unsere Solar Straßenlaternen, darunter der beliebte Bestseller ROL3075, liefern schnell und unkompliziert klima- und umweltfreundliches Licht an jeden gewünschten Ort. Bei einer Solarbeleuchtung von RONOTIC® setzen Sie auf Qualität, Innovation und höchste Effizienz.

Über 300 Kommunen deutschlandweit haben RONOTIC® Solarleuchten bereits im Einsatz. Unsere Solar Straßenlaternen sind von höchster Qualität und speziell für den Einsatz in Kommunen und Unternehmen entwickelt.

Kontakt

Ronotic AG

Cem Koc

Lanzstr. 20

68789 St. Leon-Rot

06227 8993300



https://www.ronotic.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.