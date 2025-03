Roofer“s Club 2025 in Berlin: Erfolgreiches Gipfeltreffen der Dachbranche mit prominenten Rednern

(Gütersloh/Berlin, März 2025) Der Roofer“s Club ist eine exklusive Gemeinschaft von Dachdeckerunternehmen aus ganz Deutschland, in die nur ausgewählte Unternehmen Zutritt haben. Am letzten Wochenende fand nun das Jahrestreffen des noch jungen Clubs (im zweiten Jahr seines Bestehens) in Berlin statt. Rund 60 Teilnehmer trafen sich mit prominenten Referenten wie Ulf Poschardt, Herausgeber von WELT, Business Insider und Politico, oder Dr. Klaus Wohlrabe, dem Leiter Umfragen des ifo Instituts. Heraus kam die Erkenntnis, dass es bei allen Teilnehmern aus dem Dachdeckerhandwerk aktuell finanziell sehr gut läuft, trotz der schlechten Situation im Bauhauptgewerbe, und der Berufsstand zusätzlich künftig von Infrastruktur- und Klimaschutzmaßnahmen in Deutschland profitieren dürfte. Weitere Schwerpunktthemen waren Nachwuchsgewinnung und Praxisthemen wie das Steuerrecht.

Die Mitgliedsunternehmen des Roofer“s Club zählen zu den innovativsten und dynamischsten Firmen im deutschen Handwerk. Mit dabei sind Großunternehmen wie die Hanebutt Gruppe mit vielen Niederlassungen deutschlandweit, aber auch kleinere Betriebe mit über zehn Mitarbeitern, die jedoch gewisse Mindestkriterien in moderner Betriebsführung erfüllen müssen. „Alle neuen Anwärter werden von uns geprüft und erst nach einer Bewerbungsphase in den Club aufgenommen“, erzählt Managing Director Urs Nies. „Wir wollen eine schlagkräftige Truppe mit Finanzkraft und Power, die das deutsche Dachhandwerk nach vorne bringen kann und im Roofer“s Club die perfekte Plattform für Networking, Lobbying und Weiterbildung findet.“

Prominente Redner und umfangreiches Rahmenprogramm

Auf dem Clubtreffen in Berlin referierten u. a. der Finanz-Influencer Leonhard Gärtner, Prof. Dr. Jens Schönfeld, Professor für Steuerrecht und Partner der Großkanzlei Flick Gocke Schaumburg, und Prof. Kay Künzel, Architekt und Überzeugungstäter im seriellen Holzbau. Neben spannenden Vorträgen wurde den Teilnehmern auch ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Galadinner und Bootsfahrt auf der Spree geboten. Der Roofer“s Club ist ein Ableger der bekannten Marke DACHKRONE – Deutscher Dachpreis, die jährlich die besten Dachdecker- und Zimmereibetriebe auszeichnet. Initiatoren sind der Unternehmer Urs Nies und der Bauverlag aus Gütersloh, die mit beiden Formaten das Dachgewerk stärken wollen.

Über DACHKRONE – Deutscher Dachpreis 2025

DACHKRONE – Deutscher Dachpreis wurde im Jahr 2022 initiiert von Multiunternehmer Urs Nies und dem Fachmagazin dach+holzbau für Dachdecker, Zimmerleute, Bauklempner und den Dachbaustoffhandel. Als Handwerkspreis soll die DACHKRONE Aufmerksamkeit für alle Gewerke rund um den Dachbau schaffen und der Wertschätzung für diese Betriebe Ausdruck verleihen, die sich oft durch Tradition, Qualität, Leidenschaft, Innovation und Kunstfertigkeit besonders auszeichnen. Eine kompetente Fachjury wählt die Gewinner in fünf Kategorien aus. Der Award wird einmal im Jahr an einzelne Handwerksbetriebe vergeben. In diesem Jahr findet die Preisverleihung am 16. Mai 2025 im Lokschuppen Bielefeld statt.

www.dachkrone.de

