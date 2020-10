Rosenstein & Söhne Digitale XXL-Heißluft-Fritteuse HF-400

Pommes, Fleisch, Fisch u.v.m. fettarm zubereiten

– Fettarmes Frittieren, Grillen, Backen, Rösten & Dörren

– 18 Programme für Pommes, Fleisch, Fisch u.v.m.

– Leistungsstarke 1.500 Watt

– Kinderleichtes Handling dank Timer und Thermostat

– Zubehör-Teile für die Spülmaschine geeignet

– Überhitzungsschutz

Besonders gesund und vielseitig: Speisen ohne Zugabe von Öl zubereiten – nur mit heißer Luft! Mit 18 Programmen kocht, grillt und frittiert man ganz einfach Fleisch-, Fisch- und Kartoffelgerichte, dörrt Obst, wärmt Speisen oder taut tiefgefrorene Lebensmittel schonend auf. Und zum Nachtisch backt man im Nu leckere Süßspeisen!

Vorteile:

– Fettarme Speisen bei vollem Geschmack genießen.

– Frittieren, grillen, backen, toasten und dörren mit nur einem Gerät.

– Speisen nahezu geruchlos zubereiten.

Universelles Multitalent: Die Heißluft-Fritteuse von Rosenstein & Söhne ist zugleich ein Mini-

Backofen und ein Hähnchen-Grill. Ideal für auch für eine kleine Küche, die Ferienwohnung oder die

Studenten-Bude.

Für eine vielfältige Nutzung gerüstet: Mit Drehspieß, Drehkorb, Bratspießen, Gitterrost und

Backblech hat man für alle Zubereitungsarten immer das richtige Zubehör zur Hand.

Kinderleichtes Handling: Per Timer und Thermostat stellt man die gewünschte Zeit und

Temperatur ein. Oder man nutzt für eine besonders bequeme Bedienung einfach eines der

voreingestellten Programme.

Einfache Reinigung: Alle abnehmbaren Teile sind spülmaschinengeeignet. So macht man den

neuen Multifunktions-Küchenhelfer mühelos für den nächsten Einsatz bereit.

– Multi-Heißluft-Fritteuse, Grill und Backofen mit digitalem Thermostat

– Ideal zum fettarmen Frittieren, Grillen, Backen, Braten, Dörren, Garen, Toasten sowie zum

Aufwärmen und Auftauen

– 18 voreingestellte Programme: Chips, Steak, Fisch, Shrimps, Pizza, Auftauen, Flügel,

Kuchen, Gemüse, Plätzchen, Hähnchen, Backen, Rotisserie, Dörren, Aufwärmen, Wurst,

Nüsse, Lamm

– Zubereitung mit Heißluft: verteilt Wärme gleichmäßig und ist nahezu geruchlos

– Einstellbarer Timer: 5 – 90 Min., in 1-Minuten-Schritten einstellbar

– Thermostat mit verschiedenen Temperaturbereichen: Kochen / Backen / Grillen 65 – 200

°C, Dörren / Auftauen 30 – 80 °C

– Großes Fassungsvermögen: 12 Liter

– LED-Touch-Display zum einfachen Einstellen von Programm, Temperatur, Zeit, Rotation

u.v.m.

– Alle abnehmbaren Teile sind spülmaschinengeeignet

– Leistung: 1.500 Watt

– Sicherer Stand dank rutschfesten Füßen

– Überhitzungsschutz

– Einfaches Reinigen: alle Zubehör-Teile sind spülmaschinenfest

– Farbe: schwarz

– Stromversorgung: 230 Volt (Kabellänge: 110 cm)

– Innenraum-Maße: 26 x 22 x 17,5 cm

– Maße: ca. 32,5 x 36 x 32,5 cm, Gewicht: 8,2 kg

– Multi-Heißluft-Fritteuse HF-400 inklusive Drehspieß, 10 Brat-Spieße, Drehkorb, 3 Gitter-

Bleche, Backblech, Entnahme-Hilfe und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107373784

Preis: 116,25 EUR

Bestell-Nr. NX-4861-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4861-3000.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/NFBpGgvy.

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

