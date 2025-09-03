Maximale Flexibilität – parallel kochen oder eine XXL-Portion zubereiten

– Dual-Zonen-Heißluftfritteuse mit digitalem Thermostat: für die Zubereitung von 2 verschiedenen Gerichten gleichzeitig

– Ideal zum fettarmen Frittieren, Grillen, Backen und Rösten

– 2 Schubladen mit Sichtfenster: einzeln und gemeinsam programmierbar

– Beleuchteter Innenraum für einfache Überwachung der Gerichte

– 10 voreingestellte Programme: Flügel, Geflügel, Garnelen, Fisch, Pizza, Fleisch, Kuchen, Pommes, Gemüse, Brot

– Zubereitung mit Heißluft: verteilt Wärme gleichmäßig und ist nahezu geruchlos

– Timer mit Signalton: 0 – 60 Min., in 1-Minuten-Schritten einstellbar

– Thermostat: 80 – 200 °C, in 5-°C-Schritten einstellbar

– Fassungsvermögen: 4,5 Liter je Schublade, insgesamt 9 Liter

– Großes, beleuchtetes Touch-Bedienpanel mit farbigen Symbolen und Display: zeigt Programmeinstellung, Zeit, Temperatur und Heiz-Status

– Schubladen und Einlege-Gitter sind antihaftbeschichtet und spülmaschinengeeignet

– Überhitzungsschutz

– Leistungsaufnahme: 2.800 Watt

– Sicherer Stand dank rutschfester Füße

– Farbe: schwarz

– Stromversorgung: 230 Volt 50/60 Hz

– Maße: 43,3 x 38,3 x 29,5 cm, Gewicht: 8 kg

– Heißluft-Fritteuse HF-420 inklusive 2 Schubladen, 2 Einlege-Gitter und deutscher Anleitung

Die Rosenstein & Söhne Dual-Heißluftfritteuse HF-420 ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-6996-625 zum Preis von 126,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/EBAijSRabdnQkfR

