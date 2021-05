Rosenstein & Söhne Dutch Oven aus Gusseisen

Mobil und flexibel auf Feuerstellen u.v.m. kochen, braten und backen

– Aus hochwertigem Gusseisen mit Standfüßen

– 2in1-Deckel-und Pfanne mit eigenen Standfüßen

– Sofort benutzbar da “pre-seasoned” und bereits eingebrannt

– Deckelheber zum Abnehmen des heißen Deckels

– 3 Liter Fassungsvermögen

– Edelstahl-Tragegriff zum Aufhängen und für einfachen Transport

Die flexible Kochgelegenheit zum Mitnehmen: Ob kochen, dünsten, braten, schmoren, backen – mit dem Dutch Oven von Rosenstein & Söhne gelingt das kinderleicht und überall. Einfach mit seinen Standfüßen in Lagerfeuer, Feuerstellen, Öfen u.v.m. stellen. Und für eine stärkere Oberhitze legt man einfach zusätzlich glühende Kohlen oder Glut auf den Deckel.

Gleichmäßiges Garen: Dank hochwertigem Gusseisen nimmt der Dutch Oven ausgezeichnet Hitze auf und speichert sie. So werden die Gerichte nicht nur gleichmäßig durch, sondern bleiben auch noch warm, wenn das Feuer schon erloschen ist.

Sofort benutzbar: Der Dutch Oven kommt bereits pre-seasoned und eingebrannt. Das heißt, er besitzt bereits eine schützende Patina. So kann man direkt loslegen und leckere Gerichte zaubern.

Vielfältige Koch-, Back- und Brat-Möglichkeiten: Dank praktischem 2in1-Wende-Deckel mit eigenen Standfüßen hat man auch eine Pfanne zur Hand – für noch abwechslungsreichere Speise-Zubereitung. Zudem kann man ihn als ansprechenden Servierteller nutzen.

– Maße: 305 x 252 x 190 mm, Gewicht: 5,5 kg

– Dutch Oven mit Deckel inklusive Deckelheber und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107375771

Preis: 45,99 EUR

Bestell-Nr. NX-4769-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4769-3511.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/PchpG3O1

