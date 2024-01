Rosenstein & Söhne Elektrischer Kompostierer K-01

Lebensmittelabfälle ruckzuck vollautomatisch in Kompost verwandeln

Aus Küchenabfällen wird wertvoller Kompost: Mit dem elektrischen Kompostieren mit Autoclean und Aktivekohlefilter von Rosenstein & Söhne verwandeln sich Speisereste ganz einfach in nährstoffreiches Granulat. Das Endprodukt kann dann ganz einfach als Dünger im Garten verwendet oder in der Biotonne entsorgt werden. Das spart viel Zeit und Abfallvolumen.

Einfache Bedienung: Speisereste einfüllen, Deckel schließen und per Knopfdruck den Kompostierungsprozess starten. Der Elektro-Komposter trocknet, zerkleinert und kühlt vollautomatisch. Ideal für Obst- und Gemüsereste, Fleisch, Fisch, Brot, Käse und vieles mehr.

Geruchlos und leise: Dank austauschbarem Aktivkohlefilter dringen keine Gerüche nach außen. Das isolierte Gehäuse sorgt zudem für eine besonders leise Verarbeitung der Speisereste. So kann der neue Kompostierer auch in der Küche problemlos eingesetzt werden.

Praktische Selbstreinigungsfunktion für hygienischen Betrieb: Alle 1-2 Wochen startet die automatische Reinigung. Einfach Wasser in den leeren Komposteimer geben und das Reinigungsprogramm starten. Den Rest erledigt der Komposter von alleine.

– Elektrischer Kompostierer für den Betrieb in der Küche

– Verwandelt Speisereste in geruchlosen Kompost

– Ideal für Reste von Früchten, Gemüse, Reis, Fleisch, Fisch, Pizza, Brot, Kuchen, Käse, Eierschalen, Bohnen, Kaffeesatz u.v.m.

– Automatisches Trocknen, Zerkleinern und Kühlen auf Tastendruck

– Reduziert das Küchenabfall-Volumen um mehr als 90 %

– Großer, herausnehmbarer Komposteimer mit 3 Liter Fassungsvermögen

– Selbstreinigungs-Funktion auf Knopfdruck: für einen hygienischen Betrieb

– Austauschbarer Aktivkohlefilter: sorgt für sauberen und geruchlosen Kompostierungsprozess

– Herausnehmbarer Wassertank: sammelt die im Trocknungsprozess entstandene Feuchtigkeit, einfaches Ausleeren

– Kontroll-LEDs für Betriebsstatus und Filterwechsel

– Griffe an der Unterseite für leichten Transport

– Silikonfüße für sicheren Stand, schont den Boden

– Farbe: anthrazit

– Leistungsaufnahme: 550 Watt

– Stromversorgung: 230 Volt (Schutzkontaktstecker)

– Maße Kompostierer: 35 x 27,5 x 32,5 cm, Komposteimer: 17 x 21 x 16,5 cm, Gesamtgewicht: 7 kg

– Elektro-Kompostierer K-01 inklusive Komposteimer, Aktivkohlefilter und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107423519

Preis: 249,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-6478-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX6478-3023.shtml

Rosenstein & Söhne Ersatz-Aktivkohlefilter für elektrischen Kompostierer K-01

Verhindert das Verbreiten von unangenehmen Gerüchen

– Original-Ersatzteil für elektrischen Kompostierer K-01

– Filter-Lebensdauer von ca. 3 bis 4 Monaten

– Enthält 600 g Aktivkohle

Für eine angenehme Raumluft: Der Aktivkohlefilter verhindert, dass sich üble Gerüche vom Inhalt des Kompostierers in der Wohnung verbreiten. Er hat eine Lebensdauer von ca. 3 bis 4 Monaten und lässt sich einfach austauschen.

– Original-Ersatzteil für elektrischen Kompostierer K-01

– Einfacher Austausch

– Filter-Lebensdauer von ca. 3 bis 4 Monaten

– Enthält 600 g Aktivkohle

– Maße: 18 x 16,5 x 10,5 cm, Gewicht: 720 g

– EAN: 4022107423526

Preis: 29,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-6479-625

Auch als 2er-Set erhältlich:

Rosenstein & Söhne 2er-Set Ersatz-Aktivkohlefilter für elektrischen Kompostierer K-01

Preis: 46,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-6480-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/gZwCaTNcqjKtJ34

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

