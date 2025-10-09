Im Nu leckere Pizzen, Flammkuchen, Quiches und Wraps zaubern

– Ideale Back-Ergebnisse dank Unterhitze mit zuschaltbarer Oberhitze: 180 °C

– Für selbstgemachte und Tiefkühlpizza

– Auch geeignet für Flammkuchen, Quiches und Wraps

– Nichts bleibt kleben dank Antihaft-Beschichtung

– Leistung: 1.200 Watt

Knusprig gebackene Lieblingspizza daheim genießen: Mit dem elektrischen Pizza-Maker von Rosenstein & Söhne zaubert man frische, leckere Pizza mit einem Durchmesser von bis zu 27 cm – direkt am Tisch oder in der Küche. Dank leistungsstarker Unterhitze wird der Boden schön knusprig.

Oberhitze bei Bedarf zuschaltbar: So verleiht man den Pizzen den gewünschten Bräunungsgrad und sorgt für zart schmelzenden Käse. Perfekt für selbstgemachte Pizza wie aus dem Steinofen.

Schnell aufgeheizt für spontane Genussmomente: Der Pizzaofen erreicht eine Temperatur von bis zu 180 °C – ideal, um auch tiefgekühlte Pizzen in kurzer Zeit goldbraun und appetitlich zu backen. Damit ist er eine tolle Alternative zum großen Backofen.

Vielseitig einsetzbar: Auch Flammkuchen, Quiche und Wraps können zubereitet werden. Und sogar zum Aufwärmen von Gebäck ist er bestens geeignet.

Komfortables Backen, leichte Reinigung: Dank Antihaft-Beschichtung bleibt kein Teig im Pizza-Maker kleben. So lassen sich die Speisen mühelos von der Heizplatte lösen. Und auch das Reinigen ist im Handumdrehen erledigt.

Der Rosenstein & Söhne Elektrischer Pizza-Maker ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-6998-625 zum Preis von 49,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er-Set erhältlich:

Rosenstein & Söhne 2er-Set Pizza-Maker, 180 °C, Ober-/Unterhitze, Pizza mit Ø 27 cm

Preis: 94,99 EUR

Bestell-Nr. JX-6008

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/Jk2JDz33ddHgb9N

