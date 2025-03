Rosenstein & Söhne Elektro-Ganzfrucht-Kalt-Entsafter

Schont Vitamine und Nährstoffe durch langsames Entsaften

– Langsame, schonende Entsaftung von Obst und Gemüse: auch im Ganzen bis Ø 12 cm

– Mit 60 Umdrehungen pro Minute besonders leise: nur 68 dB

– Starke 200 Watt Leistung

– Saftauffangbehälter mit 800 ml Volumen

– Rückwärtslauf zum Zurückholen des Füllguts

– Einfach zu reinigen, mit Reinigungsbürste

Schonend gepresster Obst- und Gemüsesaft: Der Elektro-Ganzfrucht-Kalt-Entsafter von Rosenstein & Söhne arbeitet mit nur 60 Umdrehungen pro Minute und ermöglicht so eine besonders schonende Saftgewinnung. Durch diese langsame Pressung bleiben die wertvollen Vitamine und Nährstoffe in den frisch gepressten Säften optimal erhalten. Durch die schonende Verarbeitung bleiben wichtige Inhaltsstoffe wie Vitamin C zur Stärkung des Immunsystems, Antioxidantien für den Zellschutz, B-Vitamine für den Energiestoffwechsel sowie Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe mit gesundheitsfördernden Eigenschaften erhalten.

Auch für ganze Früchte: Äpfel oder Birnen können ohne vorheriges Schneiden oder Entkernen als Ganzes in den Entsafter gegeben werden, was das Entsaften deutlich schneller und bequemer macht.

Geräuscharmer Motor: Der 200-Watt-Motor verarbeitet auch härtere Zutaten zuverlässig und arbeitet leise, so dass der Entsafter zu jeder Tageszeit genutzt werden kann, ohne die Hausgemeinschaft zu stören.

Rückwärtslauf gegen Verstopfung: Sollte es während des Betriebes zu einer Verstopfung kommen, lassen sich festsitzende Saftreste durch den Rückwärtslauf schnell und einfach lösen und der Saftpressvorgang kann sofort fortgesetzt werden.

– Kalt-Entsafter mit robuster Presse: ideal für Äpfel, Birnen, Kirschen, Tomaten, Zitrusfrüchte u.v.m.

– Großer Einlass für Obst und Gemüse mit bis zu Ø 12 cm

– Auch Entsaften von ganzem Obst und Gemüse möglich: kein Schneiden und Entkernen notwendig

– Schonendes Entsaften bei 60 U/Min.: Vitamine und Nährstoffe bleiben erhalten

– Saftauffangbehälter mit 800 ml Volumen

– Geräuscharm dank extraleisem Motor: max. 68 dB

– Rückwärtslauf zum Zurückholen des Füllguts

– Leistungsaufnahme: 200 Watt

– Stromversorgung: 230 Volt

– Maße: 44,5 x 22,3 x 17,2 cm, Gewicht: 2,9 kg

– Entsafter inklusive Saft- und Reste-Behälter, Stopfer, Reinigungsbürste und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107444675

Preis: 39,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-6821-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX6821-3001.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/TemsmZKQ5bgskz4

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



https://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.