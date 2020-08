Rosenstein & Söhne Joghurt-Maker JM-200

Damit hat man stets super-frischen Joghurt

– Einfache Zubereitung dank voreingestelltem Programm

– Zum Selbermachen von griechischem Joghurt, Naturjoghurt u.v.m.

– 2 Behälter: 1,5 Liter bzw. 1,35 Liter Volumen

– Zeit und Temperatur individuell einstellbar

– LED-Display für Zeit und Temperatur

– Einfache Bedienung über 4 Tasten

Für frischen und gesunden Joghurt ohne Zusatzstoffe: Ab sofort bereitet man Joghurts einfach selbst zu. So kann man entscheiden, was in die Milchspeise kommt – und verzichtet bewusst auf künstliche Aromen sowie Farb- und Konservierungsstoffe.

Einfache Zubereitung: Man benötigt lediglich Milch eigener Wahl und etwas Naturjoghurt oder Startkulturen. Den Rest erledigt die Maschine von Rosenstein & Söhne vollautomatisch!

Die Joghurt-Produktion selbst steuern: Dank individuell einstellbarer Zeit und Temperatur erschafft man persönliche Joghurt-Kreationen – ganz nach eigenem Geschmack.

Verschiedene Köstlichkeiten zaubern: Nicht nur Naturjoghurt oder cremigen griechischen Joghurt lässt sich im Handumdrehen herstellen. Auch traditioneller Reiswein gelingt einfach auf Knopfdruck.

– Zum Selbermachen von griechischem Joghurt, Naturjoghurt und sogar Reiswein

– Ideal, wenn man auf Konservierungsstoffe, Farbstoffe und künstliche Aromen verzichten möchte

– Der Joghurt lässt sich nach Wunsch mit Fruchtsaft, Honig u.v.m. verfeinern

– Für alle Arten von Milch: Vollmilch, fettarme Milch, laktosefreie Milch, Milch aus Milchpulver, Sojadrink u.v.m.

– Einfache Zubereitung dank voreingestelltem Programm

– Zeit und Temperatur individuell einstellbar: Timer 1 – 48 Stunden, Temperatur 20 – 55 °C

– 2 Behälter für verschiedene Zubereitungen: 1,5-Liter-Zubereitungs-Behälter, 1,35-Liter-Aufbewahrungs– Behälter mit transparentem, luftdicht schließendem Deckel

– LED-Display zur Anzeige von Zeit und Temperatur

– Einfache Bedienung über 4 Tasten

– Robuster Behälter aus Polypropylen

– Leistungsaufnahme: 20 Watt

– Stromversorgung: 230 Volt (Eurostecker)

– Maße: 21 x 19,4 x 17 cm, Gewicht: 705 g

– Joghurt-Maker mit Deckel inklusive Abtropfsieb, 1,5-Liter-Zubereitungs-Behälter, 1,35-Liter Aufbewahrungs-Behälter mit Deckel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107367585

Preis: 19,83 EUR

Bestell-Nr. NX-4826-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4826-3002.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: h ttps://www.magentacloud.de/lnk/SyBpmrCC

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.