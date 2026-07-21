Rosenstein & Söhne Multi-Zerkleinerer & Fleischwolf 400 W

Ideal für kraftvolles Zerkleinern von Fleisch, Obst und Gemüse

• Leistungsstark: 400 Watt und 35.000 U/Min.

• 2 Schüsseln mit je 2 Litern Kapazität: 1x Glas und 1x Edelstahl

• 2 Geschwindigkeiten wählbar

• 4-fach-Edelstahlklinge

• Leicht zu reinigen: Deckel, Klinge und Schüsseln sind spülmaschinengeeignet

• Sicherer Stand dank Anti-Rutsch-Matte

Vielseitiger Küchenhelfer für zahlreiche Zutaten: Der elektrische Multi-Zerkleinerer von Rosenstein & Söhne hackt Zwiebeln, zerkleinert Kräuter und verarbeitet Fleisch für Frikadellen, Burger oder Füllungen. Zwei Geschwindigkeitsstufen ermöglichen eine gezielte Anpassung der Konsistenz – von grob gehackt bis fein zerkleinert.

Zwei große Schüsseln für umfangreiche Portionen: Mit jeweils 2 Litern Fassungsvermögen bieten die beiden Behälter ausreichend Platz für Familiengerichte, größere Mengen oder die Vorbereitung mehrerer Speisen. Auch beim Vorkochen und bei der Bewirtung von Gästen lassen sich Zutaten zeitsparend verarbeiten.

Hohe Leistung für schnelle Ergebnisse: Der 400-Watt-Motor erreicht bis zu 35.000 Umdrehungen pro Minute und sorgt so für eine effiziente Verarbeitung. Vier scharfe Edelstahlmesser auf unterschiedlichen Höhen erfassen das Schnittgut gleichmäßig und unterstützen ein homogenes Zerkleinerungsergebnis.

Komfortable Reinigung nach dem Einsatz: Deckel, Klinge und Schüsseln lassen sich bequem in der Spülmaschine reinigen. Dadurch steht der Multi-Zerkleinerer nach kurzer Zeit wieder sauber und einsatzbereit zur Verfügung.

• Zerkleinerer und Fleischwolf: ideal zum Zerkleinern von Fleisch, Obst wie z.B. Äpfeln, Gemüse wie z.B. Zwiebeln

• 2 robuste 4-fach-Edelstahlklingen im Lieferumfang enthalten

• 2 Geschwindigkeiten wählbar

• 35.000 U/Min. für kraftvolles Zerkleinern

• Je 1 Glas- und Edelstahl-Schüssel: je 2 Liter Fassungsvermögen

• Leicht zu reinigen: Deckel, Klinge und Schüsseln sind spülmaschinengeeignet

• Leistungsaufnahme: 400 Watt

• Material: Edelstahl SUS304, Edelstahl 420, Glas, ABS, Gummi

• Stromversorgung: 230 V / 50 Hz (Eurostecker)

• Maße: 24,5 x 22,5 x 19 cm, Gesamtgewicht inkl. Zubehör: 2,64 kg

• Multi-Zerkleinerer und Fleischwolf inklusive Motorblock, 2 Deckel, 2x 4-fach Edelstahlklingen (jeweils bestehend aus 2 Klingenteilen), Glasschüssel, Edelstahl-Schüssel, Anti-Rutsch-Matte und deutscher Anleitung

• EAN: 4022107485166

Der Rosenstein & Söhne Multi-Zerkleinerer & Fleischwolf, 400 Watt, 2 Stufen, 2 Schüsseln mit je 2 Liter ist sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer CX-2907-625 zum Preis von 34,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Weitere Informationen und das Bildmaterial entnehmen Sie bitte der Presseinformation. Das PDF finden Sie hier: https://magentacloud.de/s/rjY2LxS3X4cYBjA

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