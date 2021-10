Rosenstein & Söhne Portable Kaltrauch-Räucherpistole

Leckeres Raucharoma auf alle Speisen zaubern

– Verleiht Steak, Fisch, Gemüse u.v.m. in kurzer Zeit Geschmack und Aroma

– Dank Schlauch auch für Räucherglocken geeignet

– Elegantes und leichtes Aluminium-Gehäuse

– Einfach und schnell zu bedienen

– Bequem überall einsetzbar dank Batteriebetrieb

Die Speisen aufpeppen: Mit der Kaltrauch-Räucherpistole von Rosenstein & Söhne verleiht man Fleisch, Fisch, Käse und Gemüse in kurzer Zeit mit Raucharomen einen besonderen Geschmack! Einfach mit dem Schlauch den kalten Rauch über das Essen verteilen. So räuchert man sogar Schokolade, Butter, Cocktails, Salate und vieles mehr.

Vielseitig einsetzbar: Die portable Räucherpistole lässt sich auch mit einer Räucherglocke direkt am Tisch nutzen! So verteilen sich die Aromen besonders schnell. Der integrierte Filter ist auch für Tee oder Gewürze verwendbar.

– Portable Kaltrauch-Räucherpistole mit Schlauch und Standfuß

– Verleiht Steak, Fisch, Käse, Gemüse u.v.m. in kurzer Zeit Geschmack und Aroma

– Aluminiumkammer mit integriertem Filter: für Räucherspäne, Tee und Gewürze verwendbar

– Extra handlich und einfach zu bedienen

– Auch für Räucherglocken geeignet

– Stromversorgung: 2x Batterien Typ AA (bitte dazu bestellen)

– Maße: 162 x 68 x 68 mm, Gewicht: 275 g

– Räucherpistole inklusive Schlauch, Standfuß und deutscher Anleitung

– EAN 4022107390613

Preis: 22,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8087-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8087-3511.shtml

Für den Räuchervorgang wird Räuchermehl benötigt. Folgende Sorten stehen zur Verfügung:

– Räuchermehl zum Aromatisieren von Grillgut, 100 % Buchenholz, 1 kg, Bestell-Nr. PV-9285, Preis: 8,99 EUR

– Räuchermehl zum Aromatisieren von Grillgut, 100 % Eichenholz, 1 kg, Bestell-Nr. PV-9286, Preis: 8,99 EUR

– Räuchermehl zum Aromatisieren von Grillgut, 100 % Hickoryholz, 1 kg, Bestell-Nr. PV-9283, Preis: 9,99 EUR

– Räuchermehl zum Aromatisieren von Grillgut, 100 % Kirschholz, 1 kg, Bestell-Nr. PV-9284, Preis: 9,99 EUR

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/PPhpm72e

