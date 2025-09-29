Rosenstein & Söhne Power Akku-Getränkemixer 100 Watt

Praktischer Power-Akku-Mixer mit sechs Edelstahl-3D-Messern

– Mobil dank Akkubetrieb: ideal für unterwegs, beim Sport und auf Reisen

– Für ein großes Getränk dank 380 ml Fassungsvermögen

– Zwei Motoren, kräftige 100 Watt Leistung zerkleinern schnell und sauber

– Gefrierschrankgeeignet sowie für warme Getränke bis 50 °C

– BPA-frei

– Auslaufsicherer Trinkaufsatz für bequemes Trinken auch im Gehen

Kabellose Mobilität für einen aktiven Lifestyle: Der mobile Akku-Getränkemixer von Rosenstein & Söhne ermöglicht eine flexible Nutzung ohne Steckdose. Der leistungsstarke Akku gewährleistet bis zu zehn Anwendungen pro Ladung für einen aktiven Alltag. Erfrischende Smoothies nach dem Training oder sättigende Shakes während der Arbeit sind nun jederzeit und überall möglich.

Hitzebeständige Materialien: Das Gerät eignet sich auch für warme Zutaten und ermöglicht die Zubereitung von Suppen, proteinreichen Shakes und anderen warmen Getränken. Die hitzebeständigen Materialien machen den Mixer zu einem vielseitigen Küchenhelfer für verschiedene Temperaturanforderungen.

Auslaufsicherer Transport ohne Verschütten: Der auslaufsichere Trinkaufsatz verhindert das Verschütten, selbst bei hektischen Bewegungen unterwegs. Zusätzlich ermöglicht das Design das Einfrieren von Getränken für einen späteren und frischen Genuss. Der Mixer ist der perfekte Begleiter für einen aktiven Alltag, ohne Kompromisse bei der Sauberkeit.

Vielseitige Zubereitungsmöglichkeiten: Mit dem Akku-Mixer können verschiedenste Getränke zubereitet werden: Smoothies aus Obst und Gemüse, Trinkjoghurt, Saftmischungen und Proteinshakes. Dank der flexiblen Einsatzfähigkeit werden unterschiedliche Geschmacksvorlieben und Ernährungsbedürfnisse abgedeckt.

– Geeignet für zu Hause und unterwegs

– Auch für warme Getränke bis 60 °C geeignet

– Fassungsvermögen: 380 ml

– Leistungsaufnahme: 100 Watt

– Material: BPA-freier Kunststoff, Edelstahlklinge

– Auslaufsicherer Trinkaufsatz

– Stromversorgung: 1.500 mAh Li-Ion-Akku, per USB-C aufladbar (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße 21,5 x 11,2 x 7,8 cm, Gewicht: 504 g

– Akku-Mixer inklusive USB-C Kabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107439039

Der Rosenstein & Söhne Power Akku-Getränkemixer 100 Watt ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-6751-625 zum Preis von 18,99 Euro erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Weitere Informationen und das Bildmaterial entnehmen Sie bitte der Presse-Information – das PDF finden Sie hier: https://magentacloud.de/s/wd9XzFYXRaQfNkq

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



https://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.