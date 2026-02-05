Rosenstein & Söhne Soda-Wassersprudler WS-305.soda

Frisches Sprudelwasser auf Knopfdruck – Schluss mit Kistenschleppen

– Modernes und schlankes Design: passt in jede Küche

– Kohlensäure individuell und fein dosierbar

– Inklusive 1-Liter-Wasserflasche mit Deckel

– Kompatibel mit SodaStream-Flaschen

– Kompatibel mit handelsüblichen CO2-Kartuschen

Frisch gesprudeltes Wasser auf Knopfdruck: Der praktische Soda-Wassersprudler von Rosenstein & Söhne verwandelt Leitungswasser jederzeit in prickelndes Sprudelwasser – ohne lästiges Flaschen-Schleppen. Benötigt wird lediglich eine handelsübliche CO2-Kartusche, die für bis zu 60 Liter Wasser ausreicht.

Fein dosierbare Kohlensäure: Über die große Taste lässt sich die Sprudelintensität exakt nach persönlichem Geschmack einstellen – mild, medium oder stark gesprudelt.

Platzsparendes und modernes Design: Der schmale Sprudler fügt sich perfekt in jede Küchenzeile ein. Die mitgelieferte 1-Liter-Wasserflasche lässt sich intuitiv einsetzen – ein spürbares Einrasten signalisiert den korrekten Sitz und gewährleistet zuverlässiges Sprudeln bei jedem Gebrauch.

Nachhaltiger Trinkgenuss: Die wiederverwendbare Wasserflasche spart zahlreiche Einwegflaschen ein. Das selbst gesprudelte Leitungswasser reduziert Verpackungsmüll, Transportwege und CO2-Ausstoß – ein Beitrag zum Umweltschutz.

Kompatibel mit SodaStream-Flaschen: Der neue Wassersprudler ist mit bereits im Haushalt vorhandenen SodaStream-Flaschen kompatibel. Dadurch lässt sich das Gerät nahtlos in die bestehende Ausstattung integrieren, ohne dass die Anschaffung eines weiteren SodaStream-Geräts erforderlich ist.

Tipp: Das selbst gemachte Sprudelwasser lässt sich mit verschiedenen Sirup-Sorten zu individuellen Erfrischungsgetränken verfeinern.

– Trinkwassersprudler in schlankem, modernem Design

– Sehr einfache Handhabung

– Kohlensäure individuell und fein dosierbar

– Kompatibel mit handelsüblichen CO2-Kartuschen (nicht im Lieferumfang enthalten)

– Inklusive 1-Liter-Wasserflasche mit Deckel: BPA-frei gemäß den rechtlichen Vorgaben

– Kompatibel mit SodaStream-Flaschen

– Bis zu 60 Liter Wasser mit nur einer CO2-Kartusche

– Benötigt keinen Strom, keine Batterien

– Maße: 43,6 x 20,3 x 10,8 cm, Gewicht: 863 g

– Wassersprudler WS-305.soda inklusive Wasserflasche mit Deckel und deutscher Anleitung

Der Rosenstein & Söhne Soda-Wassersprudler WS-305.soda mit 1-Liter-Flasche, Soda-Stream-kompatibel ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-7984-625 zum Preis von 46,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Rosenstein & Söhne Soda-Wassersprudler WS-305.soda mit fünf 1-Liter-Flaschen, Soda-Stream-kompatibel

Preis: 64,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7987-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/eJg34TYnmaR7Q6d

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



https://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.