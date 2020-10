Rosenstein & Söhne Teelicht-Raclette für 2 Personen

Raclette-Genuss für 2 Personen ganz ohne Strom

– Ideal für zu Hause, beim Camping u.v.m.

– Stromloser Betrieb

– Klein und leicht zu verstauen

– Je 2 antihaft-beschichtete Pfännchen

– Stabiles Metallgehäuse mit ausgestanzten Mustern

Raclette hat immer Saison: ob gemütlicher Winterabend, lauer Sommerabend oder in der kalten Jahreszeit und an Silvester. Das gesellige Schweizer Nationalgericht erfreut sich zu jeder Zeit größter Beliebtheit.

Ganz ohne Strom: Mit dem Mini-Raclette-Set von Rosenstein & Söhne muss man nirgends mehr auf das gemütliche Essen verzichten. Betrieben mit 2 Teelichtern ist man völlig unabhängig vom Strom und schlemmt leckeres Raclette zu Hause, auf Reisen und beim Camping.

Auf die Pfanne, fertig, los: Einfach die Teelichter anzünden, würzigen Käse, Kartoffeln, Brot oder andere Beilagen in die Pfanne geben und losbrutzeln. So genießt man viele schmackhafte Zutaten-Kombinationen und tolle Eigenkreationen.

– Mini-Raclette-Set für 2 Personen

– Ideal für zu Hause, auf Reisen, beim Camping, auf der Terrasse u.v.m.

– Betrieb mit 2 Teelichtern: ohne Strom

– Abnehmbare Raclettepfännchen: mit Antihaft-Beschichtung

– Dekoratives ausgestanztes Muster im Herz-Design

– Stabil und standfest, schwarz lackiertes Metallgestell

– Maße Raclette: 244 x 106 x 65 mm, Gewicht: 545 g

– Mini-Raclette-Set inklusive 2 Teelichtern, 2 hitzefesten Holz-Schabern, 2 antihaft-beschichteten Raclettepfännchen

– EAN: 4022107945462

Preis: 12,97 EUR

Bestell-Nr. NX-4842-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4842-3005.shtml

Auch als 2er Set:

Rosenstein & Söhne 2er-Set Teelicht-Raclette für 2 Personen, mit Schabern und Teelichtern

Preis: 19,83 EUR

Bestell-Nr. NX-4843-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/8lhpGXLM

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.