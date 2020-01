Rosenstein & Söhne Wasserstoff-Ionisator WI-200

Wertvoller Helfer für bekömmliches Trinkwasser

– Trinkwasser-Aufbereitung per Knopfdruck

– Für die ganze Familie geeignet

– Sie wählen den Grad der Ionisierung in 2 Stufen

– Stimmungsvolle LED-Beleuchtung während des Betriebs

– Status des Ionisierungs-Vorgangs per Display im Blick

Für eine bekömmliche Erfrischung: Das Trinkwasser wird mit mit zusätzlichen Wasserstoff-Ionen

angereichert und so seine antioxidativen Eigenschaften erhöht!

Wertvoll im Alltag und der Küche: Das Wasser aus dem Ionisierer von Rosenstein & Söhne ist

nicht nur sehr bekömmlich, es kann auch beim Kochen dazu beitragen, dass Aromen stärker zur

Geltung kommen. Beim Waschen von Obst und Gemüse kann es helfen, Rückstände gründlicher

zu entfernen.

Die Konzentration bestimmen: Dank zwei Konzentrations-Stufen reichert man das Trinkwasser

nach Bedarf mittel oder stark an. Per Fingertipp wählt man die ideale Dauer der Ionisierung für

seine Bedürfnisse.

Für die ganze Familie geeignet: Ionisiertes Trinkwasser kann von Personen jeden Alters getrunken

werden – also auch von Kindern und Senioren.

– Zur Aufbereitung von Trinkwasser dank Anreicherung mit Wasserstoff-Ionen

– Sehr bekömmlich: für Trinkwasser mit erhöhten antioxidativen Eigenschaften

– Ideal auch in der Küche bei der Zubereitung von Speisen

– Für die ganze Familie: auch für Kinder und Senioren geeignet

– 2 Konzentrations-Stufen: mittel (Dauer: 8 Minuten für mindestens 800 ppb), stark (Dauer:

13 Minuten für mind. 1.000 ppb)

– DuPont-Ionentausch-Membran filtert Rückstände für besonders reines und bekömmliches

Wasser

– Touch-Panel für einfache Bedienung

– Übersichtliches LCD-Display in 2 Farben zur Anzeige von Laufzeit und Status

– LED-Beleuchtung während des Ionisierungs-Vorgangs

– Zirkulations-Funktion zuschaltbar: zur verbesserten Anreicherung des Wassers

– Für kaltes und warmes Trinkwasser (bis 60 °C) geeignet

– Für alle Wassersorten geeignet: Leitungswasser, Mineralwasser, gefiltertes Wasser u.v.m.

– Akustisches Signal bei Ende des Ionisierungs-Vorgangs

– Großes Füllvolumen: 2 Liter

– Wasserbehälter aus jeder Richtung auf die Basis aufsetzbar: für Rechts- und Linkshänder

geeignet

– Stromversorgung: 230 Volt per Netzteil

– Maße: 27,1 x 36,5 x 16,5 cm, Gewicht: 2,6 kg

– Wasserstoff-Ionisator-Basis WI-200 inklusive Wasserbehälter, Filter, Netzteil und deutscher

Anleitung

Preis: 149,95 EUR

Bestell-Nr. NX-3362-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX3362-3010.shtml?=vid625

Die PEARL.GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten.

Mit mehr als 13 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL über 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.