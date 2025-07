Perfekt für süße und herzhafte Snacks wie Crepes, Pancakes & Tortillas

Große Backfläche für vielseitigen Einsatz: Mit dem XXL-Crepes-Maker PKM-500 von Rosenstein & Söhne bereitet man mühelos köstliche Crepes, fluffige Pancakes oder knusprige Tortillas zu. Auf der großzügigen Backfläche mit 32 cm Durchmesser ist genug Platz für kreativen Leckereien. Ob süß oder herzhaft, dieser XXL-Crepes-Maker bringt Abwechslung in die Küche!

Backt mit Wunschtemperatur: Dank stufenloser Temperatur-Regelung stellt man für den Teig die optimale Backtemperatur ein. Dadurch ist der Crepes-Maker perfekt für die verschiedensten Rezeptideen und man kann seiner Kreativität einfach freien Lauf lassen!

Nichts bleibt kleben: Dank hochwertiger Antihaftbeschichtung pappt nichts an der Platte an. So werden Crepes & Co. gleichmäßig gebacken und das Wenden der Teigwaren gelingt spielend leicht. Auch das Reinigen ist schnell erledigt.

Schnell aufgeheizt: Dank der 1.200 Watt starken Leistung ist der Crepes-Maker im Nu heiß und einsatzbereit, so dass man nicht lange auf die Leckereien warten muss. Perfekt für spontane Kochideen und gesellige Momente mit Freunden und Familie.

– Große Backfläche mit einem Durchmesser von 32 cm

– Antihaftbeschichtet: nichts klebt an und die Platte ist leicht zu reinigen

– Ideal geeignet für Crepes, Pancakes und Tortillas

– Stufenlose Temperatur-Einstellung: 0 – 230 °C (+/-20 °C) (Einschalten bis L (low): 0 – 140 °C, L bis M (middle): 140 – 170 °C, M bis H (high): 170 – 230 °C)

– Mit Betriebs- und Bereitschaftsanzeige: So weiß man genau, wann die Platte die eingestellte Temperatur erreicht hat

– Platzsparendes Design: Kabel zum Aufwickeln

– Leistung: 1.200 Watt

– Gehäusematerial: Kunststoff

– Stromversorgung: 230 Volt

– Maße: 33 x 32 x 10 cm, Gewicht: 1,75 kg

– XXL-Crepes-Maker PKM-500 inklusive Teigverteiler, Kelle, Wender, Pinsel und deutscher Anleitung

Der Rosenstein & Söhne XXL-Crepes-Maker PKM-500 mit Antihaftbeschichtung ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-6868-625 zum Preis von 49,99 Euro erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/JCgLSRo6SrWCYKF

