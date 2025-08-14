Rosenstein & SöhneMini-Espresso- und Pour-Over-Waage

Exaktes Dosieren für maximalen Trinkgenuss: 0,1 g Messgenauigkeit

– Digitale Mini-Waage mit Zeit- und Gewichtskontrolle

– Geeignet für Espresso und Pour-Over-Kaffee

– Hochpräzises Wiegen ab 0,1 g für perfekten Kaffeegenuss

– Mit einer Wiegekapazität von 1 bis 3000 g

– Dual-Display für beste Ablesbarkeit im Brühvorgang

– Mit rutschfester Silikonunterlage für sicheren Stand

Perfekte Kontrolle beim Aufbrühen: Kaffeepulver und Wasser ganz präzise messen – mit der Mini-Waage von Rosenstein & Söhne gelingt jeder Espresso oder Pour-Over-Kaffee wie vom Profi. Die hochsensible Waage zeigt bereits kleinste Mengen zuverlässig an und sorgt dafür, dass das Verhältnis immer stimmt. So genießt man das volle Aroma jeder Bohne.

Praktisch kombiniert mit Timer: Dank integriertem Timer behält man die ideale Brühzeit jederzeit im Blick. Die Zeitmessung wird direkt beim Aufbrühen gemessen, so dass man punktgenau stoppen kann. Damit gelingt der Kaffee immer auf den Punkt, ganz gleich ob schneller Espresso oder sanfter Handaufguss.

Bequem ablesbar auf zwei Displays: Das Dual-Display zeigt Gewicht und Zeit stets gut lesbar an. Beide Anzeigen sind auch bei schummrigem Licht perfekt ablesbar. Ideal für frühe Morgenstunden oder den Einsatz in der Kaffeebar.

Kabelloser Betrieb per Akku: Die Waage kann man überall nutzen, ganz ohne Steckdose in der Nähe. Der integrierte Li-Ion-Akku wird bequem per USB-C-Kabel geladen. So ist die Waage immer einsatzbereit – in der Küche, auf der Terrasse oder beim Camping. Und das ganz ohne Batterien wechseln zu müssen.

Die Rosenstein & Söhne Mini-Espresso- und Pour-Over-Waage ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-6051-625 zum Preis von 19,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er-Set erhältlich:

Rosenstein & Söhne 2er-Set Mini-Espresso- und Pour-Over-Waage, Timer, Dual-Display, Akku

Preis: 34,99 EUR

Best.-Nr. JX-6052-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/5PCY8K9cdGqkzcX

