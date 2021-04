Royal Gardineer Automatische WLAN-Bewässerungsanlage BWC-20.app

Die automatische Pflanzenbewässerung: per App programmierbar

– Automatische Bewässerungspumpe für bis zu 10 Topfpflanzen

– Bewässerungs-Häufigkeit- und -Dauer einstellbar

– Einfache Programmierung per kostenloser App

– Wasserpumpe: schaltet sich automatisch ab, wenn das Wasser leer ist

– Betrieb per Batterie oder USB

Automatische Pflanzen-Bewässerung: Damit lassen sich die Topfpflanzen optimal mit Wasser versorgen, selbst wenn man gerade nicht zu Hause ist. Die Bewässerungs-Anlage wird einfach mithilfe der Halterungen auf einen gefüllten Wassereimer geklemmt und die Pflanzen mit dem Schlauch-System verbunden. Einfach die Bewässerungs-Spitzen aus Kunststoff zu jeder Pflanze stecken, schon versorgt die Wasserpumpe die Lieblinge vollkommen automatisch mit kostbarem Nass!

Frei programmierbare Häufigkeit und Dauer: Die Bewässerungs-Häufigkeit und Dauer stellt man ganz bequem per kostenloser App “ELESION” ein und wählt eine Häufigkeit von 1-mal pro Stunde bis zu alle 7 Tage und eine Dauer von 6 Sekunden bis zu 30 Minuten. Die App erinnert bei Bedarf auch daran, Wasser nachzufüllen und Batterien zu wechseln.

Das Smart Home automatisieren: Sind andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral – direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen: Beispielsweise kann man eine Pflanzenleuchte einschalten, wenn die Bewässerungsanlage von Royal Gardineer aktiviert wird.

– Bewässert automatisch bis zu 10 Topfpflanzen

– Bewässerungs-Spitzen aus Kunststoff: sorgen für eine gezielte Bewässerung Ihrer Pflanzen

– Bewässerungshäufigkeit einstellbar: 1x pro Stunde bis 1x alle 7 Tage

– Bewässerungsdauer einstellbar: 6 Sekunden bis 30 Minuten

– Selbstansaugende Wasserpumpe: schaltet sich automatisch ab, wenn das Wasser im Eimer leer ist

– Steuereinheit mit Signal-LEDs für Batterie- und Wasserstand

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App “ELESION” für Android und iOS: für Programmierung, Batteriestand- sowie Wasserfüllstand-Anzeige und weltweite Steuerung

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten einer Pflanzenleuchte u.v.m.

– Stromversorgung: 4 Batterien Typ AA / Mignon oder per USB (Batterien und USB-Netzteil bitte dazu bestellen). Wichtig: Die USB-Stromversorgung ist nur zur App-Steuerung und Konfiguration notwendig. Der Bewässerungszeitplan kann autark über die Batterien erfolgen.

– 10-m-Schlauch: einfach auf benötigte Länge zurechtschneiden, Wassermenge lässt sich durch Schlauchlänge anpassen

– Maße Bewässerungscomputer: 16 x 9 x 5,5 cm, Gewicht: 436 g

– Bewässerungsanlage mit Wasserpumpe inklusive USB-Stromkabel, 10-Meter-Schlauch, Filter, 14 Schlauchverbinder, 10 Bewässerungs-Spieße, 2 Stopfer für Schlauchenden, Montagematerial und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107384650

Preis: 39,99 EUR

Bestell-Nr. NX-4985-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4985-3103.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/Z8BpGe8a

