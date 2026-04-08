Royal Gardineer Digitaler 2in1-Bewässerungscomputer und -Wasserzähler BWC-640

Flexible Steuerung: Startzeit, Bewässerungsdauer, Wassermenge und Häufigkeit individuell einstellbar

– Bewässert automatisch nach Zeitplan: Startzeit, Dauer und Zyklus ist einstellbar

– Einstellbare Wassermenge für Bewässerung von 1 bis 9.999 Liter oder unbegrenzt

– Wassermengenzähler: zeigt aktuellen, letzten sowie gesamten Verbrauch

– LCD-Display zeigt Uhrzeit, Einstellungen und Wasserverbrauch

– Betrieb über zwei Standard-Batterien Typ AA / Mignon

Intelligente 2in1-Funktion für präzise Gartenpflege: Der Bewässerungscomputer von Royal Gardineer misst den Wasserverbrauch exakt und steuert die Bewässerung automatisch – auch nach individuellen Verbrauchsvorgaben. So erhalten Beete, Rasenflächen und Kübelpflanzen stets die Wassermenge, die sie tatsächlich benötigen.

Einfache Bedienung über großes LCD-Display: Das kontrastreiche Display zeigt alle Werte und Einstellungen auf einen Blick. Gießdauer und Intervalle lassen sich mit wenigen Tastendrücken festlegen, der Wasserverbrauch lässt sich jederzeit ablesen und manuelle Bewässerungen lassen sich sofort starten – ohne App oder zusätzliche Geräte.

Präzise Kontrolle dank integriertem Wasserzähler: Der eingebaute Durchflussmesser erfasst jeden Liter exakt. Das ermöglicht eine gezielte Anpassung der Bewässerungszyklen – besonders hilfreich in Trockenzeiten oder bei empfindlichen Pflanzen.

Schneller Anschluss an gängige Gartenschläuche: Dank 3/4″-Standardgewinde lässt sich der Bewässerungscomputer werkzeuglos zwischen Wasserhahn und Schlauch montieren. Ein mitgelieferter Adapter ermöglicht zusätzlich den Anschluss an 1″-Verbindungen – ob im Gewächshaus, auf der Terrasse oder im Gemüsegarten.

– Bewässerungscomputer zur automatischen Pflanzenpflege über Gartenschlauch

– Einstellbare Uhrzeit und Bewässerungs-Startzeit

– Bewässerungsdauer einstellbar von 1 Minute bis 3:59 Stunden (im Minutentakt)

– Bewässerungszyklen einstellbar von 2-mal täglich bis 1-mal pro Woche

– Einstellbare Bewässerungspause von 1 bis 3 Tagen

– Wassermengenzähler: zeigt aktuellen, letzten sowie gesamten Verbrauch

– Optional einstellbare Wassermengen-Begrenzung für Bewässerung von 1 bis 9.999 Liter

– Großes LCD-Display mit 42 x 64 mm: zeigt Uhrzeit, Einstellungen und Wassermenge

– Hohe Bewässerungsleistung: bis zu 22 l Wasser pro Minute

– Wasserhahnanschluss: 1″ (Adapter auf 3/4″ enthalten)

– Spritzwassergeschütztes Gehäuse: IP54

– Stromversorgung: 2x Batterie Typ AA / Mignon (bitte dazu bestellen)

– Maße Steuereinheit: 115 x 155 x 78 mm, Gewicht: ca. 315 g

– Bewässerungscomputer BWC-640 inklusive Anschlussadapter 1″ auf 3/4″ und deutscher Anleitung

Der Royal Gardineer Digitaler 2in1-Bewässerungscomputer und -Wasserzähler BWC-640, 3/4″-Anschluss ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-7039-625 zum Preis von 32,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er-Set erhältlich:

Royal Gardineer 2er-Set 2in1 digitale Bewässerungscomputer und -Wasserzähler BWC-640, 3/4″-Anschluss

Preis: 56,99 EUR

Bestell-Nr. JX-7044-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/pAjY5EJn2z4zxbe

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