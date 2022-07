Royal Gardineer Gartenschlauch mit Wand-Box zum automatischen Aufrollen

Jetzt ist der Gartenschlauch mit nur einem Handgriff ordentlich aufgerollt

– Einfacher, automatischer Schlauch-Einzug

– Anschlüsse für Wasserhähne mit 1/2″ und 3/4″

– Um 180 Grad zum Wasseranschluss drehbar

– Zur schnellen, einfachen Wandmontage

– 9 m langer Schlauch für bis zu 90 m² Reichweite

– Mit Spritzdüse für gezielte Bewässerung

Den Gartenschlauch elegant und sicher versorgen, denn ein herumliegender Gartenschlauch sieht nicht nur unschön aus – er ist zudem eine Stolpergefahr. In der Box wird er automatisch aufgerollt und hängt gut geschützt an der Wand.

Jetzt wird das Gießen so bequem wie nie: Einfach den Schlauch bis zur benötigten Länge aus der Box herausziehen. Nach der Gartenarbeit lässt man ihn einfach mit einem kurzen Ruck los. Dank automatischem Einzug rollt er sich von selbst auf!

Auch große Flächen superbequem bewässern: Mit einer Länge von 9 Metern erreicht man mit dem Automatik-Schlauch von Royal Gardineer eine Gartenfläche von bis zu 400 m². Das ist ideal für den Kleingarten oder für den Garten eines Reihenhauses.

Schnelle, einfache Wandmontage: Die Gartenschlauch-Box bringt man mit nur zwei Bohrungen im Nu an der Wand an – am Haus, an der Garage, am Gartenhaus u.v.m.

– Für einen schönen, aufgeräumten Garten: macht Schluss mit Stolpergefahren

– Integrierter Gartenschlauch: rollt nach Verwendung automatisch auf

– Hält den Schlauch gut geschützt an der Wand: am Haus, an der Garage, am Gartenschuppen u.v.m.

– Schlauch mit 9 m Länge: geeignet für bis zu 400 m² Gartenfläche

– Stopp-Funktion: hält den Schlauch bei gewünschter Länge, rollt bei nochmaligem Herausziehen ein

– Ideal für Kleingärten und Gärten von Reihenhäusern

– Um 180 Grad drehbar: für flexible Anbringung je nach Sitz des Wasseranschlusses

– Länge der Schlauch-Garnitur zum Wasseranschluss: 1 m

– Anschlüsse für gängige Spritzdüsen sowie für Wasserhähne mit 1/2″ und 3/4″

– Betriebsdruck: 8 bar (max. 24 bar)

– Betriebstemperatur: -5 bis 45 °C

– Zur schnellen, einfachen Wandmontage

– Farbe: schwarz/grau

– Schlauch innen: Ø 8 mm

– Maße Box: 32 x 25 x 12 cm, Gesamt-Gewicht: 3 kg

– Gartenschlauch-Trommel inklusive Spritzdüse, Anschluss-Adapter, Wandhalterung, Montage-Material und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107399531

Preis: 46,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-1282-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX1282-3506.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/W6xTfWxeWEyHacE

