Royal Gardineer Heißluftpistolen-Kit

Heiße Luft auf Knopfdruck – für DIY, Basteln, Werkstatt und Reparaturen

– Kraftvolle Heißluftpistole für Bastelprojekte, Handwerk und mehr

– Variable Temperaturregelung: 60 °C – 600 °C

– Einstellbarer Luftstrom: 250 l/Min. und 500 l/Min.

– Mit 8 verschiedenen Heizstufen und 1600 Watt Leistung

– 4 verschiedene Aufsätze für verschiedene Anwendungen, Schaber, Spaten

– Bequemes Arbeiten dank 180 cm Kabellänge

Vielseitige Heißluftpistole für Werkstatt und Hobby: Die Heißluftpistole von Royal Gardineer eignet sich für Lackentfernung, Kunststoffverformung, Schrumpfschläuche und zahlreiche weitere Anwendungen – ob an der Werkbank, im Hobbyraum oder bei Renovierungsarbeiten.

Temperaturen bis 600 °C stufenweise regelbar: Ein Temperaturregler ermöglicht die punktgenaue Anpassung der Hitze – von sanftem Erwärmen bis zum Erhitzen auf bis zu 600 °C. Acht Heizstufen sorgen für gleichmäßige Wärmeverteilung und zuverlässige Ergebnisse, auch bei temperaturempfindlichen Materialien.

Zwei Luftmengenstufen für flexible Anwendung: Zwei Luftmengenstufen mit 250 und 500 Litern pro Minute ermöglichen die Anpassung von sanftem Luftstrom bis zur kraftvollen Wärmeabgabe – energiesparend und effizient zugleich.

Sofort einsatzbereit: Das Gerät erreicht bereits nach wenigen Sekunden die volle Heizleistung und ist damit ohne Wartezeit einsatzbereit.

Vier Düsen für unterschiedliche Anforderungen: Vier beiliegende Aufsätze decken verschiedene Anwendungen ab – vom punktgenauen Erhitzen bis zur großflächigen Luftverteilung. Die Düsen lassen sich unkompliziert wechseln.

– Komplettes Heißluftpistolen-Kit

– Ideal zum Lösen alter Verklebungen, Bodenbeläge oder Aufkleber: völlig mühelos und richtig schnell

– Auch für Bastelarbeiten, DIY-Projekte, Reparaturen, zum Verformen von Kunststoffen u.v.m.

– 2 Gebläsestufen: 250 l/Min. und 500 l/Min.

– 8 Temperaturstufen: 60 – 600 °C

– 4 verschiedene Düsen-Aufsätze für verschiedene Anwendungen

– Mit Schaber und Spaten zum sicheren Ablösen von Farbe und mehr

– Leistungsaufnahme: 1.600 Watt

– Stromversorgung: 230 Volt (Konturenstecker)

– Maße: 250 x 230 x 75 mm, Gewicht: ca. 647 g

– Heißluftpistolen-Kit inklusive 4 Düsen, Spaten, Schaber und deutscher Anleitung

Das Royal Gardineer Heißluftpistolen-Kit, Temperaturregelung 60 – 600 °C, bis 500 l/Min. ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer CX-1886-625 zum Preis von 18,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/PGxPFYkkb8QRJY3

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