RR Immobilien Gotha startet offiziell als regionaler Ansprechpartner für Eigentümer in Westthüringen

Nach Erteilung der Erlaubnis nach § 34c GewO unterstützt Ronald Rassmann Eigentümer in Gotha und Umgebung beim Immobilienverkauf, bei der Werteinschätzung und bei der regionalen Käuferansprache.

Gotha, Mai 2026. Mit RR Immobilien Gotha – Ronald Rassmann startet ein neuer regionaler Ansprechpartner für Eigentümer, die ein Haus, eine Wohnung, ein Grundstück oder eine Anlageimmobilie in Gotha und Westthüringen verkaufen möchten.

Nach Erteilung der Erlaubnis nach § 34c GewO bietet RR Immobilien Gotha persönliche Unterstützung rund um den Immobilienverkauf. Im Mittelpunkt stehen eine klare Beratung, regionale Marktkenntnis und eine verständliche Begleitung vom ersten Gespräch bis zur passenden Vermarktung.

„Viele Eigentümer wünschen sich keinen anonymen Massenprozess, sondern einen Ansprechpartner, der erreichbar ist, zuhört und die Region kennt“, erklärt Ronald Rassmann, Inhaber von RR Immobilien Gotha. „Genau hier setzt mein Angebot an: persönlich, klar und regional.“

Zum Leistungsangebot gehören unter anderem die erste Einschätzung einer Immobilie, die Vorbereitung der Vermarktung, die Erstellung geeigneter Verkaufsunterlagen, die Käuferansprache sowie die Begleitung von Eigentümern im Verkaufsprozess. Der Fokus liegt auf Gotha, dem Landkreis Gotha und Westthüringen.

Ein zusätzlicher Bestandteil des Angebots ist ein regionales Tippgeber-Modell. Wer von einer möglichen Verkaufsabsicht erfährt, kann RR Immobilien Gotha einen Hinweis geben. Kommt daraus ein erfolgreicher Immobilienverkauf zustande, kann der Tippgeber eine Belohnung erhalten. Damit verbindet RR Immobilien Gotha klassische Maklerdienstleistung mit einem regionalen Empfehlungsnetzwerk.

Neben dem direkten Verkauf von Immobilien setzt Ronald Rassmann auf lokale Sichtbarkeit und digitale Informationen für Eigentümer. Über die Website von RR Immobilien Gotha finden Interessenten Informationen zu Immobilienverkauf, Immobilienbewertung, Kaufgesuchen und weiteren Leistungen rund um Immobilien in der Region.

Weitere Informationen gibt es auf https://rr-immobilien-gotha.de

RR Immobilien Gotha – Ronald Rassmann ist ein regionaler Immobilienmakler für Gotha, den Landkreis Gotha und Westthüringen. Das Unternehmen unterstützt Eigentümer beim Verkauf von Häusern, Wohnungen, Grundstücken und Anlageimmobilien. Zum Angebot gehören persönliche Eigentümerberatung, erste Werteinschätzung, Verkaufsbegleitung, Käuferansprache und ein regionales Tippgeber-Modell. Der Fokus liegt auf klarer Kommunikation, regionaler Sichtbarkeit und persönlicher Betreuung.

Kontakt

RR Immobilien Gotha – Ronald Rassmann

Ronald Rassmann

Cosmarstraße 13A

99867 Gotha

015141350336



https://rr-immobilien-gotha.de/

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