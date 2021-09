RSM begleitete capiton beim Erwerb der Mehrheitsanteile an der Kutterer Mauer AG

01.09.2021: RSM, eine der führenden Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland, begleitete capiton beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Kutterer Mauer AG. Ein Team unter der Leitung von Volkmar Berner übernahm die Beratung in finanzwirtschaftlichen Fragen im Zusammenhang mit der Transaktion.

Die Kutterer Mauer AG ist ein weltweit tätiger Hersteller von Verschlüssen und Verschlusslösungen mit mehr als 450 Mitarbeitern. Die Gruppe entwickelt und produziert hochwertige, innovative Produkte und ist in verschiedenen Endsegmenten wie Kosmetik, Pharma (Reinraumprodukte) und Lebensmittel tätig.

capiton ist ein eigentümergeführter Finanzinvestor, der sich durch Management-Buy-outs und Expansionsfinanzierungen an größeren mittelständischen Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz beteiligt. Das Beteiligungsportfolio der capiton AG umfasst derzeit 16 mittelständische Unternehmen.

Das RSM-Team bestand aus Volkmar Berner (Partner), Vladimir Batalschtikov (Manager) und Andreas Geßner (Berater). Unterstützt wurden sie von RSM-Kollegen aus den USA.

Die RSM GmbH gehört zu den zehn größten mittelständischen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland, unabhängig und partnergeführt. Die rund 700 Mitarbeiter, darunter als mehr als 200 Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte, betreuen von 17 Standorten aus vor allem mittelständische Firmen in Fragen der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktions-, Unternehmens- und Rechtsberatung. Die RSM GmbH berät ihre Kunden auch weltweit im RSM-Netzwerk mit mehr als 48.000 Mitarbeitern in 820 Niederlassungen in über 120 Ländern.

