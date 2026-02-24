RTI Connext ermöglicht Einsatz von Voyis-Unterwasserkameras

Voyis vereinfacht das Systemdesign und verkürzt die Entwicklungszeit um Monate

Sunnyvale (USA) / München, Februar 2026 – Auf ein Projekt der besonderen Art verweist RTI: Voyis, ein weltweit führender Anbieter von optischen Unterwasser-Bildgebungssystemen, setzt RTI Connext® als zugrunde liegendes Datenverteilungs-Framework für die Onboard-Software und Datenarchitektur seiner Discovery- und Observer-Vision-Systeme ein. Dieses Daten-Backbone trägt dazu bei, dass die Bildausgabe zuverlässig und vorhersehbar über die Bordcomputer, die Autonomiesoftware und die Fahrzeugsysteme übertragen wird. Die Discovery- und Observer-Vision-Systeme sind die ersten intelligenten ROV (Remote Operating Vehicle)-Kameraplattformen, die sowohl Videos mit geringer Latenz als auch direkte 3D-Modellierung aus Standbildern für autonome Unterwasserfahrzeuge liefern. Sie kommen in kommerziellen und Verteidigungsoperationen zum Einsatz.

Voyis entschied sich für RTI, da bei alternativen Open-Source-Implementierungen Einschränkungen auftraten, insbesondere bei der Fehlerbehebung und Wartung komplexer verteilter Systeme. Mit Connext erhielt Voyis eine produktionserprobte Datenverteilungsplattform, die durch umfassende Dokumentation, kompetenten Support und ein ausgereiftes Ökosystem von Tools unterstützt wird. Dies reduzierte den Entwicklungs- und Integrationsaufwand erheblich und ermöglichte es den Ingenieuren, sich auf visuelle Innovationen zu konzentrieren.

Connext ermöglicht eine flexible, auf Microservices basierende Architektur, die eine deterministische Echtzeitkommunikation über die integrierten Kamerasysteme von Voyis hinweg unterstützt. Diese Fähigkeit ist für autonome Unterwasserfahrzeuge, die in Umgebungen mit begrenzter Bandbreite und ohne Internetverbindung eingesetzt werden, von entscheidender Bedeutung. Sie gewährleistet, dass Bildverarbeitungssystemen unter sich ändernden Bedingungen und Anforderungen in komplexen, realen Einsatzumgebungen zuverlässig funktionieren.

„Dank der umfassenden Tools, Dokumentation und Unterstützung von Connext konnten wir uns auf die Entwicklung eines robusten und flexiblen Bildverarbeitungssystems konzentrieren und mussten uns nicht mit der Fehlerbehebung der zugrunde liegenden Infrastruktur befassen“, erklärt Adam Riese, Vice President of Engineering bei Voyis. „Diese Grundlage gab uns das Vertrauen, schnell voranzukommen und auf Veränderungen zu reagieren. Als sich die Systemanforderungen weiterentwickelten, konnten wir neue Funktionen integrieren und die Leistung aufrechterhalten, ohne unseren Ansatz neu zu gestalten.“

John Breitenbach, Director of Aerospace and Defence Markets bei RTI, ergänzt: „Sowohl in kommerziellen als auch in Verteidigungsanwendungen spielen Bildverarbeitungssysteme eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Situationserkennung, der Identifizierung von Gefahren wie IEDs und Minen sowie der Ermöglichung autonomer Manipulation und Hindernisvermeidung. Connext bietet die einsatzbereite Dateninfrastruktur, die für den Einsatz interoperabler, widerstandsfähiger Systeme in den anspruchsvollsten maritimen Umgebungen erforderlich ist.“

Über Voyis (www.voyis.com):

Voyis ist ein weltweit führender Anbieter von optischen Unterwassersystemen und liefert leistungsstarke Bildgebungs-, Laser- und Stereo-Vision-Lösungen für Unterwasserinspektionen, -vermessungen und -erkundungen.

RTI ist ein Software-Framework-Unternehmen für physische KI-Systeme mit dem Ziel, eine intelligentere Welt zu schaffen. RTI Connext® bietet die Datenarchitektur für mehr als 2.000 Designs in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, Automobil und Robotik – mit einem Gesamtwert von mehr als einer Billion US-Dollar an weltweit eingesetzten Systemen. Nur RTI kombiniert jahrzehntelanges technisches Know-how mit branchenführender Software und Tools, um intelligentere Systeme schneller zu entwickeln.

