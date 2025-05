RTI erhält Auftrag der US Air Force

RTI Connext Verbessert Daten- und Netzwerksysteme der nächsten Generation

Sunnyvale (USA)/München, Mai 2025 – Real-Time Innovations (RTI), der Anbieter von Infrastruktursoftware für intelligente Systeme, hat im Rahmen der zweiten Phase des Small Business Innovation Research (SBIR) einen Auftrag der US Air Force in Höhe von 1,25 Mio. US-Dollar erhalten. RTI wird seine RTI Connext®-Plattform einsetzen, um die Integration und Leistung von Echtzeit-Kommunikationssystemen zu beschleunigen. Mit der Förderung wird die Integration und Unterstützung des IEEE-Protokolls Time-Sensitive Networking (TSN) vorangetrieben, um die Konfigurierbarkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz von unternehmenskritischen Anwendungen in allen Programmen der US Air Force zu verbessern.

Connext, das auf dem Data Distribution Service (DDS™)-Standard basiert, wurde ausgewählt aufgrund seiner Ausgereiftheit, Sicherheit, Leistungsfähigkeit und der Fähigkeit, die Interoperabilität zwischen verschiedenen Systemen zu optimieren und einen nahtlosen Datenfluss zwischen verschiedenen Technologien zu gewährleisten. Dieser datenzentrierte Ansatz ermöglicht es der Luftwaffe, die Kontrolle über die Kommunikation und Interaktion der Systeme zu behalten, während sich die Hauptauftragnehmer auf die eigentliche Entwicklung und Ausführung der Systeme konzentrieren können. Ein modularer und flexibler Rahmen ermöglicht es der US Air Force, einzelne Komponenten schnell zu aktualisieren und auszutauschen, ohne das gesamte System überarbeiten zu müssen. langfristige Risiken und Kosten und beschleunigt die Einführung verbesserter Funktionen, um den sich ändernden Anforderungen gerecht zu werden. RTI ist der weltweit größte DDS-Anbieter und das bewährteste Software-Framework für missionskritische Systeme. Es bietet unterbrechungsfreie Verfügbarkeit ohne Single Point of Failure.

„Mit Connext bieten wir eine Lösung der nächsten Generation, die eine nahtlose und zuverlässige Kommunikation gewährleistet und gleichzeitig strenge Anforderungen an Latenz und Determinismus erfüllt“, erklärt Dr. Paul Pazandak, Forschungsleiter bei RTI. „Durch die Integration von TSN in unsere Werkzeuge zur Anwendungsmodellierung ermöglichen wir Entwicklern eine optimierte Bereitstellung von missionskritischen Systemen.“

IEEE TSN (802.1) ist eine Reihe von Spezifikationen zur Verbesserung von Ethernet durch Echtzeit- und Hochleistungsfunktionen. Durch die Gewährleistung einer präzisen Zeitsynchronisation und einer garantierten Quality-of-Service (QoS) bietet TSN eine optimierte Netzwerkbandbreite und ein verbessertes Systemmanagement. Die modernen Planungsfunktionen verbessern die Entwicklung synchronisierter Steuerungssysteme und bieten überlegene Netzwerkkonvergenz, Leistung und Kosteneffizienz.

Connext hat sich in vielen Industriezweigen bei der Kommunikation von Echtzeitdaten mit außergewöhnlicher Zuverlässigkeit bewährt. Mit seinen fortschrittlichen Funktionen und der Unterstützung durch globale Engineering- und Support-Teams hat die Lösung mehr als 2.000 Systeme zum technischen Erfolg geführt. Mit Connext können Anwendungen als eine Einheit zusammenarbeiten, und die Benutzer Anwendungen erstellen, die hoch entwickelte Sensorik, schnelle Steuerung und KI-Algorithmen kombinieren.

RTI ist ein Software-Framework-Unternehmen für physische KI-Systeme mit dem Ziel, eine intelligentere Welt zu schaffen. RTI Connext® bietet die Datenarchitektur für mehr als 2.000 Designs in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, Automobil und Robotik – mit einem Gesamtwert von mehr als einer Billion US-Dollar an weltweit eingesetzten Systemen. Nur RTI kombiniert jahrzehntelanges technisches Know-how mit branchenführender Software und Tools, um intelligentere Systeme schneller zu entwickeln.

