RTI präsentiert Connext Drive auf der CES 2025

Führendes Kommunikations-Framework für eine schnellere SDV-Entwicklung

Sunnyvale (USA)/München, Dezember 2024 – Real-Time Innovations (RTI), der Anbieter von Infrastruktur-Software für intelligente Systeme, wird auf der CES 2025 vom 7. bis 10. Januar in Las Vegas vertreten sein. Am Stand Nr. 5768 in der LVCC West Hall präsentiert RTI sein Connext Drive®, das führende serienreife und sicherheitszertifizierte Kommunikations-Framework für Softwaredefinierte Fahrzeuge (SDVs). Sein datenzentrierter Ansatz ermöglicht es OEMs und Tier-1-Zulieferern, Anwendungen von der Hardware zu entkoppeln, was die Integration vereinfacht und die Sicherheit erhöht. Mehr als 20 OEMs mit über 10 Programmen in der Produktion setzen Connext Drive ein; es ist weltweit praxiserprobt und sicherheitszertifiziert.

Die Automobilindustrie steht heute vor der doppelten Herausforderung einer softwaredefinierten Zukunft, die von zunehmender technologischer Komplexität und dem Übergang zu einem zentralisierten Berechnungsmodell geprägt ist. Connext Drive ist die Lösung zur Vereinfachung und Optimierung der Entwicklung von Fahrzeugen der Zukunft. Das Kommunikations-Framework basiert auf dem Data Distribution Service (DDS™) und ermöglicht eine nahtlose Integration über verschiedene Fahrzeugplattformen hinweg, ohne dass Code neu geschrieben oder angepasst werden muss. Darüber hinaus werden die Entwicklungszyklen verkürzt, da Entwickler Anwendungen nur einmal schreiben und sie dann in verschiedenen Fahrzeugen und ganzen Flotten einsetzen können, wobei die Konformität mit Plattformen der nächsten Generation unabhängig von der zugrundeliegenden Architektur gewährleistet ist.

Am Stand Nr. 5768 in der LVCC West Hall präsentiert RTI Connext Drive anhand einer Live-Demonstration eines adaptiven Scheinwerfersystems mit der Simulationssoftware Ansys und der NXP GoldBox 3. In der Demo werden die Hauptfunktionen hervorgehoben:

-Simulation: Connext Drive kann in marktführende Simulations- und Spielsysteme integriert werden, um frühzeitige Tests mit oder ohne Hardware zu ermöglichen.

-Prototypenentwicklung: Schnelle Realisierung neuer Konzepte mit handelsüblicher Hardware unter Wiederverwendung des für die Produktion erstellten Codes.

-Produktion: Verwendung der gleichen Software von der frühen Entwicklungsphase bis hin zur Flotte unter Verwendung von Hardware in Automobilqualität ohne individuelle Programmierung.

-CI/CD: Schnelle Identifizierung von Problemen im Fahrzeug und in der V2X-Kommunikation durch Zugriff auf Echtzeit-Fahrzeugdaten für kontinuierliche Verbesserungen und digitale Zwillingssimulationen.

Details zum Event :

Was: RTI auf der CES 2025, Stand Nr. 5768 in der LVCC West Hall

Wann: 7. bis 10. Januar 2025

Wo: Las Vegas Convention Center (LVCC), 3150 Paradise Road, Las Vegas, Nev. 89109

Connext Drive hat vor kurzem die Prozesszertifizierungen ASPICE CL1, ISO 21434 und ISO 26262 erhalten und treibt damit Innovation, Sicherheit und Exzellenz auf dem Markt weiter voran. RTI ist der erste DDS-Anbieter, der alle wichtigen Sicherheitsstandards für Automotive-Software erfüllt und damit höchste Qualität, funktionale Sicherheit und Cybersicherheit bei der Entwicklung von SDVs bietet.

Real-Time Innovations (RTI) ist das Infrastruktursoftware-Unternehmen für Smart-World-Systeme. RTI Connext stellt eine führende Architektur zur Entwicklung intelligenter verteilter Systeme dar. Connext tauscht Daten in einzigartiger Weise direkt aus und verbindet KI-Algorithmen mit Echtzeit-Netzwerken von Geräten, um autonome Systeme aufzubauen.

RTIs oberste Priorität ist der Erfolg seiner Kunden bei der Bereitstellung von marktreifen Systemen. Mit über 2.000 Projekten läuft die Software von RTI in mehr als 250 autonomen Fahrzeugprogrammen, betreibt die größten Kraftwerke Nordamerikas, koordiniert das Management von Marineschiffen, bewegt eine neue Generation medizinischer Robotik, ermöglicht fliegende Autos und bietet medizinische Intelligenz für Krankenhauspatienten und Unfallopfer rund um die Uhr. RTI ermöglicht eine intelligentere Welt.

RTI zählt zu den innovativsten Anbietern von Produkten, die auf dem Data Distribution Service (DDS™) Standard der Object Management Group (OMG) basieren. Das privat geführte Unternehmen hat seinen Sitz in Sunnyvale, Kalifornien, sowie regionale Zentralen in Spanien und Singapur.

