Rückblick auf den „Controlware Network Day on Tour 2025“: Netzwerk-Experten informierten sich in vier Städten rund um KI, Automation und Security

Dietzenbach, 03. Dezember 2025 – Controlware besuchte im Rahmen der Roadshow „Controlware Network Day on Tour 2025“ zusammen mit führenden Herstellerpartnern die IT-Standorte Frankfurt am Main (13.11.), München (18.11.), Stuttgart (20.11.) und Berlin (25.11.). IT-Verantwortliche erhielten spannende Einblicke in neue Trends und Herausforderungen im Netzwerk-Umfeld.

„Die inzwischen allgegenwärtigen KI-Dienste verändern grundlegend die Art und Weise, wie Enterprise-Netzwerke betrieben werden – und das in doppelter Hinsicht: Einerseits bietet KI unbestritten viele Ansatzpunkte, die Performance vorhandener Systeme nachhaltig zu optimieren. Andererseits sind die KI-Agents selbst aber so leistungshungrig, dass viele IT-Umgebungen an ihre Grenzen stoßen“, erklärt Jens Müller, Teamlead Business Development Network Solutions bei Controlware. „Auch in diesem Jahr war der „Controlware Network Day on Tour“ für Netzwerk-Verantwortliche die perfekte Plattform, um sich über diese und viele weitere Entwicklungen auszutauschen, Best Practices zu teilen und mit führenden Technologie-Anbietern über die Architekturen der Zukunft zu diskutieren.“

Technologie-Insights und praxisnahe Use Cases

Auf den vier Roadshow-Events beleuchtete Controlware gemeinsam mit Alcatel-Lucent Enterprise, Arista Networks, Cisco Systems, Extreme Networks, Fortinet, Huawei, IP Fabric, Lancom, NetBrain und Rohde & Schwarz die aktuellen Trends und Herausforderungen im Enterprise Networking – von Campus über WAN und Data Center bis hin zu OT- und Cloud-Umgebungen. In den Vorträgen erfuhren die Teilnehmer unter anderem:

– Warum KI-gestützte Betriebsmodelle („Agentic AI“ / „Agentic NetOps“) die Netzwerkautomatisierung auf einen neuen Level heben

– Wie moderne Campus-Architekturen dank durchgängiger Telemetrie und Automatisierung ein Höchstmaß an Agilität und Resilienz erreichen

– Wie Unternehmen mit Zero-Trust- und Security-Fabric-Ansätzen einen lückenlosen Schutz von IT- und OT-Infrastrukturen gewährleisten

– Warum Wifi-First- und Next-Generation-Access-Strategien das beste Fundament für flexible, skalierbare Unternehmensnetzwerke liefern

In den Vortragspausen zeigten die Controlware Experten am Beispiel von sechs erfolgreich umgesetzten Projekten, wie zeitgemäßes Networking aussehen kann, und wie Unternehmen damit schon jetzt von den Technologien von morgen profitieren – mit viel positivem Feedback seitens der Kunden.

Treffpunkt für intensiven Austausch und neue Impulse

Neben den Fachvorträgen ließ der „Controlware Network Day on Tour“ viel Raum für persönliche Gespräche. Die flankierende Partnerausstellung bot den Teilnehmern Gelegenheit, mit Experten von Controlware und den Herstellern konkrete Use Cases zu analysieren – und lieferte wertvolle Impulse für eigene Projekte.

„Der direkte Austausch mit den Anwendern ist für uns als IT-Dienstleister ungemein wertvoll“, betont Jens Müller. „Der Network Day hat uns gezeigt, in welchen Bereichen unsere Kunden aktuell besonderen Handlungs- und Beratungsbedarf haben – gerade mit Blick auf Themen wie KI, Automatisierung und Cybersicherheit. Jetzt können wir uns gemeinsam daran machen, tragfähige und dauerhafte Lösungen für diese Szenarien zu entwickeln.“

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH zählt zu den Markt- und Qualitätsführern unter den IT-Dienstleistern und Managed Service Providern in Deutschland. Das Unternehmen ist Teil der Controlware Gruppe mit insgesamt rund 1.000 Mitarbeitenden und einem Umsatz von über 400 Mio. Euro, zu der auch die Networkers AG sowie Controlware Österreich gehören. Als Digitalisierungspartner von mittelständischen und großen Unternehmen sowie von Behörden und Einrichtungen der öffentlichen Hand entwickelt, implementiert und betreibt Controlware agile und resiliente IT-Lösungen in den Bereichen Network Solutions, Information Security, Data Center & Cloud, Collaboration, IT-Management und Managed Services – und unterstützt Kunden dabei, die Weichen für einen wirtschaftlichen, zukunftssicheren und nachhaltigen IT-Betrieb zu stellen. Dabei stehen wir unseren Kunden in allen Projektphasen zur Seite: von der Beratung und Planung bis hin zur Realisierung und Wartung. Als MSP mit einem eigenen ISO 27001-zertifizierten Customer Service Center reicht unser Angebot von Betriebsunterstützung bis zu kompletten Managed Services für Cloud-, Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen. Zudem bieten wir umfassende Cyber Defense Services. Neben unserem eigenen flächendeckenden Vertriebs- und Servicenetz mit 16 Standorten in DACH, die gemäß ISO 9001-zertifiziert sind, unterhalten wir internationale Partnerschaften und sind so in der Lage, anspruchsvolle globale Projekte abzuwickeln. Seit unserer Gründung im Jahr 1980 arbeiten wir eng mit den national und international führenden Herstellern sowie innovativen Newcomern zusammen und sind bei den meisten dieser Partner im höchsten Qualifizierungsgrad zertifiziert. Besonderes Augenmerk legen wir auf die Nachwuchsförderung: Seit vielen Jahren kooperieren wir mit renommierten deutschen Hochschulen und betreuen durchgehend rund 50 Auszubildende und Studenten.

