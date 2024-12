Rückblick auf ein ereignisreiches 2024

FORUM MEDIA GROUP stellt Weichen für die Zukunft

Die FORUM MEDIA GROUP kann auf ein herausforderndes, aber insgesamt doch erfolgreiches Jahr 2024 zurückblicken. Das Jahr war geprägt von bedeutenden Akquisitionen und strategischen Entwicklungen, aber auch von schwierigen äußeren Umständen.

Wachstum und strategische Veränderungen

Im März 2024 erwarb FORUM im Rahmen eines Management-Buy-Out die in Balingen ansässige Spitta GmbH, einen renommierten Anbieter von Informationen und Weiterbildungen im Bereich Zahnmedizin. Diese Akquisition stärkt nicht nur die Position im deutschen Markt, sondern erweitert auch das Portfolio der Gruppe im Bereich Gesundheitswesen. Wenig später vollzog die amerikanische Tochtergesellschaft TPMG die Übernahme von Meetings Today, einem führenden Anbieter von Fachinformationen für die Tagungs- und Veranstaltungsbranche.

Um den nachhaltigen Erfolg sicherzustellen, hat FORUM interne Prozesse optimiert und neue Technologien in den Arbeitsalltag integriert. Zudem überarbeitete die Gruppe ihr Leitbild und stellte Lösungen als neues Geschäftsfeld neben Information und Weiterbildung in den Mittelpunkt ihrer strategischen Ausrichtung. Die direkten und indirekten Folgen von schweren Naturkatastrophen in mehreren Ländern sowie eine schwierige Wirtschaftslage stellten jedoch große Herausforderungen dar-

Innovation und Produktentwicklung

Künstliche Intelligenz (KI) war ein wichtiger Treiber von Innovationen im Jahr 2024. Durch interne und externe Schulungen wurden die Mitarbeitenden im Umgang mit der Technologie weiter gestärkt. Unsere Tochtergesellschaften entwickelten eigene KI-Produkte, die dieses Jahr auf den Markt kamen, etwa der BaurechtGPT, ein Chatbot der FORUM VERLAG HERKERT GMBH zu baurechtlichen Fragen oder der KI-Abrechnungsassistent von Spitta aus dem Bereich der Zahnmedizin. Außerdem entwickelten FORUMs Tochtergesellschaften zahlreiche neue Abo-Produkte, die insbesondere in Polen großen Anklang fanden.

Die Mediengruppe feierte im vergangenen Jahr außerdem signifikante Erfolge im Bereich des Veranstaltungsgeschäfts. Besonders hervorzuheben sind der „Ausbilder:innentag“ in Österreich, eine Leserreise von DoldeMedien nach Sardinien und eine Produktionskonferenz in Polen. Die AKADEMIE HERKERT wurde für ihre ausgezeichneten Bildungsangebote mehrfach ausgezeichnet, was ihre herausragende Stellung im Markt erneut unterstreicht. Auch unsere langjährigen Marken, wie das renommierte Magazin „Der Facility Manager“, behaupteten sich erfolgreich im Markt.

Teamgeist und Zusammenarbeit

Der Teamgeist innerhalb der FORUM MEDIA GROUP wurde 2024 durch verschiedene Initiativen weiter gestärkt. Der Onboarding-Prozess für Trainees begann traditionsgemäß mit einem spannenden Segeltörn auf dem gruppeneigenen Schiff „Eye of the Wind“, wodurch das Gemeinschaftsgefühl bereits in der Anfangsphase gefestigt wurde. Internationale Präsenzveranstaltungen, wie das General Manager Meeting und das internationale IT-Meeting, förderten den globalen Austausch.

Mit großem Stolz erfüllt FORUM das 20-jährige Bestehen der Tochtergesellschaften in Slowenien und der Tschechischen Republik, das 2024 gefeiert werden konnte. Zum Erfolg der Gruppe tragen in besonderer Weise die loyalen und engagierten Mitarbeitenden bei. Am Hauptsitz in Merching wurden elf Mitarbeiterinnen geehrt, die FORUM bereits seit 10, 20 oder sogar 30 Jahren begleiten.

Soziale Verantwortung

Im Sinne der Unternehmenswerte übernahm FORUM auch 2024 soziale Verantwortung. Ein besonderes Highlight war die erstmalige Ausrichtung der FORUM-Bücherwurm-Challenge, eines Lese- und Schreibwettbewerbs für Grundschulkinder aus der Region. Zudem ist FORUM stolz darauf, Sponsor einer Jugendfußballmannschaft des TSV Merching zu sein und den Meringer Marktlauf in der Nachbargemeinde zu unterstützen. FORUM unterstütze darüber hinaus verschiedene lokale Aktionen für gemeinnützige Zwecke.

Die FORUM MEDIA GROUP geht gestärkt aus 2024 hervor und setzt auch künftig auf eine nachhaltige Wachstumsstrategie, um den Erfolg fortzusetzen und ihrer Mission gerecht zu werden: Menschen durch hochwertige Informationen, innovative Weiterbildungsangebote und maßgeschneiderte Lösungen erfolgreich zu machen.

Die Forum Media Group ist eine international tätige Mediengruppe mit Sitz im bayerischen Merching. Die Gruppe beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeitende in Europa, Asien, Nordamerika und Australien. Der Fokus des 1988 gegründeten Unternehmens liegt auf der Bereitstellung entscheidungsrelevanter Informationen für Geschäftskunden, beruflicher Fort- und Weiterbildung sowie modernen Services.

Am Standort Merching, an dem auch die Tochtergesellschaften Forum Verlag Herkert GmbH und Forum Zeitschriften und Spezialmedien GmbH beheimatet sind, bietet Forum eine breite Palette an Ausbildungsrichtungen wie beispielsweise Kaufleute im E-Commerce oder Fachinformatiker an. Das Unternehmen kooperiert außerdem mit mehreren Hochschulen und bietet duale Studiengänge an. Weitere Informationen unter: www.forum-media.com

