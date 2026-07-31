Rücken- und Hüftschmerzen: Warum Bewegung oft der Schlüssel zu mehr Lebensqualität ist

Neuer Blogbeitrag von Anyala Holistic Fitness zeigt, wie gezielte Übungen und ein aktiver Alltag Rücken und Hüfte nachhaltig unterstützen können

Rückenschmerzen gehören zu den häufigsten gesundheitlichen Beschwerden in Deutschland. Ob langes Sitzen im Büro, Bewegungsmangel oder einseitige Belastungen im Alltag – viele Menschen kennen das unangenehme Ziehen im unteren Rücken oder Schmerzen in der Hüfte. Was oft schleichend beginnt, kann die Lebensqualität erheblich einschränken. Doch moderne Erkenntnisse aus der Bewegungslehre zeigen: In vielen Fällen ist nicht Schonung, sondern gezielte Bewegung der entscheidende Schritt zu mehr Wohlbefinden.

Mit einem neuen Blogbeitrag greift Anyala Holistic Fitness dieses aktuelle Thema auf und erklärt verständlich, warum Rücken und Hüfte eng zusammenarbeiten, welche Ursachen hinter vielen Beschwerden stecken können und wie sich die natürliche Beweglichkeit des Körpers Schritt für Schritt wieder fördern lässt.

Im Mittelpunkt stehen alltagstaugliche Bewegungsansätze sowie die Methode nach Liebscher & Bracht. Der Beitrag erläutert, welche Rolle gezielte Engpassdehnungen und Mobilisationsübungen bei Rücken- und Hüftschmerzen spielen können und warum regelmäßiges Üben häufig wichtiger ist als kurzfristige Maßnahmen. Auch der Rückenretter als unterstützendes Hilfsmittel wird vorgestellt – jedoch nicht als alleinige Lösung, sondern als sinnvolle Ergänzung zu einem aktiven Bewegungskonzept.

„Viele Menschen akzeptieren Schmerzen als unvermeidlichen Teil des Älterwerdens. Dabei lohnt es sich häufig, die eigenen Bewegungsgewohnheiten genauer zu betrachten und selbst aktiv zu werden“, erklärt Anja Schlüsche-Ellguth, Gründerin von Anyala Holistic Fitness und Liebscher-&-Bracht-Bewegungslehrerin. „Schon kleine Veränderungen im Alltag und regelmäßig ausgeführte Übungen können dazu beitragen, die Beweglichkeit zu verbessern und den Körper langfristig zu entlasten.“

Der Blog richtet sich an alle, die ihre Rücken- und Hüftgesundheit aktiv unterstützen möchten – unabhängig davon, ob bereits Beschwerden bestehen oder vorbeugend etwas für einen gesunden Bewegungsapparat getan werden soll. Neben verständlichen Hintergrundinformationen erhalten Leser praktische Anregungen für einen bewegteren Alltag sowie Hinweise auf professionell angeleitete Liebscher-&-Bracht-Kurse.

Der vollständige Blogbeitrag „Liebscher & Bracht Rücken: Was bei Rücken- und Hüftschmerzen wirklich helfen kann“ ist ab sofort auf www.anyala-fitness.de verfügbar

Fitness aus ganzheitlicher Sicht. Ein gesunder Geist braucht einen gesunden Körper – ein ganzes Leben lang. Runterschalten und entspannen in einer stressigen Zeit. Energie auftanken, fit und vital durchstarten bis ins hohe Alter. Tai Chi und Qigong Schule für Sehnde, Laatzen und Region Hannover.

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Anyala Holistic Fitness

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